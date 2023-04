Peste 600 de sancțiuni aplicate în weekend de polițiștii gorjeni

În perioada 7-9 aprilie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au organizat o acțiune cu efective mărite, în întregul județ, pentru menţinerea unui climat de siguranţă publică, prevenirea comiterii infracțiunilor cu violenţă, a furturilor şi a infracţionalităţii stradale.

În cadrul acțiunii, au fost aplicate 662 de sancțiuni contravenționale a căror valoare depășește 350.000 de lei. Polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, criminalistică sau investigații criminale au controlat 27 de societăţi comerciale.

Un alt obiectiv urmărit de polițiști a fost creșterea gradului de siguranță rutieră, prin depistarea conducătorilor auto care consumă substanțe psihoactive sau băuturi alcoolice. Polițiștii rutieri au constatat în flagrant delict patru infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, patru infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, o infracțiune de conducere a unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care are suspendat acest drept și o infracțiune de conducere a unui vehicul neînmatriculat pe drumurile publice. Ca și măsuri complementare, polițiștii au reținut 105 permise de conducere și au retras 38 de certificate de înmatriculare.