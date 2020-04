Şantajist periculos, lăsat în libertate de Tribunalul Gorj

Alexe Catalin Muntean, zis Honcilă, recidivist, este acuzat din nou de şantaj, după ce a fost eliberat din penitenciar în toamna anului trecut, în urma unei condamnări de trei ani de închisoare pe care a primit-o în anul 2017 pentru fapte de acelaşi gen. Acesta este urmărit penal de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, care a solicitat arestarea preventivă a acestuia. Judecătoria Târgu Jiu a admis solicitarea, la sfârşitul lunii martie, şi a hotărât arestarea preventivă a inculpatului: „Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu. (…) Dispune arestarea preventivă a inculpatului Honcilă Alexe Cătălin, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de şantaj prevăzută de art. 207, Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu (…) şi dispune arestarea preventivă a inculpatului Honcilă Alexe Cătălin, pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj prevăzută (două acte materiale) din Codul penal, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 29.03.2020, până la 27.04.2020“.

Honcilă a contestat sentinţa, iar Tribunalul Gorj a decis, în mod surprizător, lăsarea acestuia în libertate: „Admite contestatia formulată de inculpatul Honcilă Alexe Cătălin. Desfiintează încheierea penală nr. 11/29.03.2020 pronuntată de Judecătoria Tg-Jiu şi, rejudecând, respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu“.

„Dacă îl prindeam, îi dădeam o bătaie cu ţeava“

Honcilă are mai multe condamnări la activ. Ultima dată, acesta a ameninţat şi şantajat persoane din Rovinari, Fărcăşeşti şi Mătăsari. A comis aceste fapte după ce, la fel ca şi acum, fusese eliberat condiţionat în aprilie 2017. „Era cunoscut cu un comportament violent, iar prin ameninţări cu acte de violenţă determina diferite persoane să remită sume de bani, invocand anumite lucruri neconforme cu realitatea”, informau reprezentanţii IPJ Gorj.

Uneia dintre victime îi solicitase suma de 10.000 de lei. L-a sunat şi a trecut la ameninţări şi şantaj, pentru că l-ar fi vorbit de rău, după care l-a întâşnit şi a continuat cu ameninţările.

De asemenea, o altă acuzaţie care i-a fost adusă a constat în faptul că Honcilă şi-a terorizat nişte vecini, sub pretextul că porcii acestora îi intraseră în gradină: „V-am căutat soţul zile bune, dar nu ştiu unde a fost băgat. Are noroc că nu am dat de el că, dacă îl prindeam, îi dădeam o bătaie cu ţeava, de-l lăsam paralizat”, i-a spus vecinei, conform rechizitoriului.