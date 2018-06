Sex cu o elevă din clasa a IV-a din Negomir

O copilă în vârstă de 11 ani, din comuna Negomir, elevă în clasa a IV-a, a fost ademenită de un tânăr din aceeași localitate cu care a întreținut relații sexuale. Totul a pornit de pe Facebook, unde cei doi s-au cunoscut.

Aventura amoroasă a început în luna februarie a acestui an și a durat până în luna mai, atunci când mama a aflat ce întâmpla cu adevărat cu fiica ei care avea un comportament schimbat. Fata pleca din casă noaptea, când părinții ei dormeau. Mama spune că nu a bănuit nimic. Doar sora mai mare știa ce se întâmplă dar aceasta nu a spus nimic. „A fost coruptă pe Facebook. Era luată din casă la ora 1 sau 2 noaptea, atunci când noi dormeam. Cel care a corupt-o este un tânăr din comuna Negomir. Se numește Eugen Bălă. A dus-o prima dată cu mașina în fața primăriei, după care pe un drum lăturalnic. Eu nu am știut nimic despre ceea ce s-a întâmplat. Nu mi-a dat nimic de bănuit acest copil. Am aflat despre ceea ce s-a întâmplat pe la jumătatea lunii mai. El a venit cu mașina la poartă la mine, văzând că nu mai poate că corespondeze cu acest băiat“, a povestit Mirela Motocu, mama minorei.

Avea un comportament schimbat

Fata își schimbase comportamentul. Aceasta nu mai comunica cu mama ei și refuza să mai meargă la școală. Cu toate acestea, mama nu a bănuit ce făcea fiica ei noaptea. „Vedeam că fetița era dependentă de acest internet, nu comunica cu mine. Era un alt copil“, a mai spus mama minorei. Doar sora mai mare a copilei, care are vârsta de 13 ani, știa ce se întâmplă, încă aceasta nu i-a spus nimic mamei, care a depus o plângere penală, după ce a constatat că fata ei avea întâlniri nocturne.

Dosar penal

Cazul fetei este înregistrat Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, fiind efectuate cercetări de către polițiști. „La Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu a fost înregistrată cauza penală care vizează săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor pretinsă a fi săvârșită de Bălă Eugen. Plângerea a fost depusă de Bălă Mirela, reprezentantul legal al victimei minore. Din data de 22 mai, cauza se află în lucru la organele de cercetare penală din cadrul Poliției orașului Rovinari sub supravegherea unui procuror și urmează ca după finalizarea cercetărilor să fie înaintată Parchetului cu propunere corespunzătoare“, a declarat Camelia Caragea, prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

Consiliată psihologic

Minora din comuna Negomir este consiliată psihologic. Specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj se ocupă de fata de 11 ani. „Reprezentanții DGASPC Gorj au evaluat situația psiho-socială a minorei, au asigurat asistență psihologică pe perioada audierii la poliție, au informat reprezentanții legali ai acesteia cu privire la serviciile de care poate beneficia. Minora a fost evaluată psihologic și urmează un program de consiliere“, a spus Liliana Davițoiu, purtătorul de cuvânt al DGASPC Gorj.