Suspectul din cazul omului de afaceri lovit cu ranga pe stradă, pus în libertate

Ionuț Crâznic, de 26 de ani, din județul Hunedoara, fiul unui temut interlop hunedoarean, care a fost capturat de către polițiștii gorjeni în urmă cu două zile, a fost pus în libertate. Acesta este acuzat de agresarea unui om de afaceri din municipiul Târgu Jiu, care a fost lovit cu ranga în plină stradă. Suspectul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu cu propunere de arestare preventivă, de procurorul de caz a luat față de acesta măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Capturat în trafic

Tânărul a fost capturat în trafic, în timp ce se deplasa cu o mașină pe Drumul Național 68, din localitatea Vețel, acolo, unde își are domiciliul.

„În continuarea cercetărilor în cauza penala privind săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violente si distrugere, fapte comise la data de 02 iulie a.c. asupra unui bărbat de 42 de ani, din municipiul Targu Jiu, de catre persoane necunoscute, polițiști din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale si Serviciului pentru Acțiuni Speciale Gorj au acționat pe raza municipiului Deva, județul Hunedoara, pentru punerea în executare a unui mandat de aducere, emis pe numele unui bărbat de 26 de ani, din comuna Vețel, județul Hunedoara, bănuit de comiterea infracțiunilor. Bărbatul a fost depistat in trafic, in timp ce conducea un autovehicul pe DN 68 Vețel, județul Hunedoara, fiind încătușat de polițiști și condus la sediul IPJ Gorj, pentru continuarea cercetărilor și luarea masurilor legale“, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Gorj.

„Poate am deranjat pe cineva, dar poate că este ceva mai profund“

Florin Glodeanu, de 42 de ani, din Târgu Jiu, patronul unei firme care se ocupă de comercializarea trufelor, a fost bătut cu sălbăticie chiar în fața casei sale. Acesta a fost lovit de doi tineri. Omul de afaceri nu a putut pleca cu mașina pentru că un cauciuc era tăiat. Unul dintre agresori l-a lovit cu o măciucă din metal.

Florin Glodeanu a câștigat o licitație la Direcția Silvică Gorj. A plătit 100.000 de euro pentru a colecta trufele din pădurile statului din județul Gorj. Acesta spune că a deranjat unele interese și din acest motiv a fost bătut: „Bănuiesc pe cineva care ar fi trimis. Nu este vorba de foşti parteneri de afaceri. Eu particip la licitaţii din anul 2012. Bineînţeles că poate am deranjat pe cineva, dar poate că este ceva mai profund. Deranjezi pe cineva tot timpul, dar să ajungi să te aştepte în mijlocul străzii… Da, am primit ameninţări şi am depus plângeri la poliţie. Eu mă ocup din anul 2009 de trufe. Miza este că au impresia că pot să domine piaţa dacă mă fac pe mine să-mi fie frică. Miza este capitalul românesc. Din concurenţă este posibil să fie cineva. Trufele sunt o afacere sezonieră cu flora spontană. Se plăteşte o sumă înainte şi nu se ştie dacă o recuperezi. Eu fac export cam pe toate continentele. Sper că autorii vor fi prinşi. Sper să fie un exemplu pentru societate“.