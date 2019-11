Susține că a fost agresat de polițiști în fața unei secții de votare

Un localnic din comuna Bărbătești, județul Gorj, susține că s-a ales cu două coaste fracturate și cu capul spart în urma intervenției unui echipaj de poliție. Ion Frumușelu spune că a fost luat de polițiști din fața unei secții de votare din satul Petrești, comuna Bărbătești, unde aștepta afișarea rezultatelor pentru a vedea voturile obținute de cei doi candidați.

„Am ajuns la ora 9 fără un minut. M-a scos afară și am înțeles. Am votat al treilea de dimineață. Am vrut să văd situația, cât are Iohannis și cât are Dăncilă. Între timp, am înțeles că a sunat președinta secției la poliție. Au venit și m-au luat la întrebări că ce caut acolo, în fața secției. Se terminase votarea. Mi-au sucit mâna la spate și a venit celălalt și m-a apăsat cu genunchiul pe spate. Atunci mi-au fost rupte două coaste, iar cu capul m-am lovit de asfalt. Mi s-au pus cătușele și am fost dus la poliție, la Bărbătești. Nu am fost băut. Scrie în actele medicale că am zero alcool“, a povestit bărbatul.

Acesta spune că a fost externat ieri din spital, deși are dureri mari.

Se efectuează cercetări pentru purtare abuzivă

Reprezentanții Poliției Gorj spun că Ion Frumușelu a fost amendat cu suma de 4.500 de lei pentru că a vrut să rămână în sediul secției de votare după închiderea urnelor. De asemenea, purtătorul de cuvânt al Poliției a mai precizat că s-au demarat cercetări într-un dosar penal pentru purtare abuzivă.