Sute de kilograme de carne cu pestă porcină, vândute în hala din Piața Centrală

Sute de kilograme de carne infestată cu pestă porcină africană au fost vândute în hala din Piața Centrală din Târgu-Jiu.

Potrivit reprezentanților Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Gorj, în data de 19 octombrie a fost recepționată de către două societăți din hală o cantitate de aproximativ două tone de carne, dintre care circa 400 de kilograme au provenit de la o fermă din județul Argeș, unde porcii fuseseră abatorizați la Vâlcea.

Comisarii Direcției Sanitare Veterinare Gorj au efectuat verificări și au constatat prezența virusului pestei porcine, deși toată carnea fusese, deja vândută consumatorilor.

Firmele au scăpat de amenzi

Nicolae Călescu, directorul executiv al DSV Gorj, a declarat că societățile nu au fost amendate, pentru că nu cunoșteau faptul că această cantitate de carne era infestată cu pesta porcină, iar documentația era corespunzătoare: „Au sacrificat porcii dintr-o fermă din județul Argeș la abatorul din județul Argeș în data de 19 octombrie, zi în care a intrat și în hala de carne o cantitate de 1.400 de kilograme la cei doi agenți economici. Noi am fost anunțați după nouă zile. Ne-am deplasat la fața locului, am verificat marfa pe care am găsit-o la data respectivă și documente, dar nu am mai găsit carne din acel lot, pentru că fusese vândută. Direcția Sanitar Veterinară a procedat conform legislației în vigoare. Am dispus dezinfecție a întregii hale, s-au recoltat probe de sanitație și au fost conforme. Agenții economici nu au fost amendați pentru că nu aveau de unde să știe că această cantitate provine dintr-o fermă unde a fost constatată anterior pesta porcină“.

Poliția a deschis un dosar penal

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj au anunțat că s-a deschis un dosar penal: „În acesta caz, polițiștii au demarat o serie de verificări pentru stabilirea cu exactitate a celor prezentate“, a spus Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al Poliției Gorj