Transporta ilegal persoane și s-a ales cu o amendă uriașă și ridicarea plăcuțelor de înmatriculare

Transportul de persoane pe ruta Negomir – Rovinari este unul controversat și a fost mereu sub lupa polițiștilor. Așa se face că la doar o zi de când unui tânăr de 24 de ani i-a fost ridicat certificatul și plăcuțele de înmatriculare ale autoturismului, un alt bărbat a picat în plasa polițiștilor. De data aceasta bărbatul s-a ales cu o amendă uriașă, de 5000 lei, plus reținerea certificatului și a plăcuțelor de înmatriculare. Deși există o firmă care deține autorizație pentru transportul de persoane, aceasta nu face față din diverse motive, iar localnicii profită pentru a face un ban în plus, ”la negru”.

”Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Oraşului Rovinari au desfășurat o acțiune pe DN 66 Negomir – Rovinari, în vederea prevenirii și combaterii transportului ilegal de persoane.

Astfel, cu ocazia controlului efectuat polițiștii au depistat în trafic, un bărbat, de 43 de ani, din comuna Negomir, în timp ce conducea un autoturism pe strada Constructorilor, din orașul Rovinari, căruia i s-a documentat activitatea de transport de persoane, contra cost, pe ruta Negomir – Rovinari și retur, fără să dețină autorizație taxi sau copie conformă valabilă, privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

Prin urmare, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în sumă de 5000 de lei, conform Legii nr. 38/2003, iar ca măsură complementară s-a dispus reținerea certificatului și a plăcuțelor de înmatriculare.

Tot cu această ocazie, polițiștii au procedat la indisponibilizarea autovehiculului, pe o perioadă de 6 luni” a transmis purtătorul de cuvânt al I.P.J. Gorj.