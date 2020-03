Un afacerist din Târgu Jiu, anchetat! Vindea produse de curățenie drept alcool sanitar

Anchetă în Gorj după ce un om de afaceri din Târgu Jiu a înselat mai multe persoane comercializând soluție de curățenie drept alcool sanitar. Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu efectuează cercetări în acest caz dispunând deja începerea urmăririi penale în rem.

În plină pandemie, băieții deștepți fac afaceri necurate. Un afacerist din Gorj s-a gândit să înșele oamenii vânzându-le produse de curățenie pe post de spirt. Bucuria nu a ținut mult deoarece oamenii legii au intrat pe fir. “La data de 27.03.2020, organele de poliție din cadrul IPJ Gorj-Serviciul de Investigare a Criminalității Economice s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune și infracțiunea de falsificare sau substituire de alimente ori alte produse, fapte prev. de art.244 alin.1 și art.357 Cod penal, reținându-se că administratorul unei societăți comerciale din Tg-Jiu, județul Gorj, a pus în circulație soluție de curățenie marca IZA, pe care a comercializat-o drept alcool sanitar către mai multe persoane fizice și juridice de pe raza județului Gorj. Cauza a fost înregistrată sub nr. 1055/P/2020, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu, cercetările fiind efectuate sub supravegherea unui procuror din cadrul acestei unități de parchet. În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale in rem, cu privire la infracțiunile mai sus menționate, cu precizarea că este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, a transmis Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu.