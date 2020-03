Un tânăr cu handicap susține că a fost atacat de câinii fără stăpân. Ce i-a recomandat primarul

Un tânăr cu handicap din comuna Godinești susține că nu se poate deplasa cu scuterul electric din cauză că este atacat de mai mulți maidanezi.

Eduard Licărete are vârsta de 24 de ani și suferă de tetrapareză spastică. Acesta se deplasează cu scaunul cu rotile, în timp ce pentru distanțe mai lungi folosește un scuter electric.

Tânărul a spus că a fost atacat de câini chiar în timp ce se deplasa către sediul Primăriei comunei Godinești, pentru a-și achita impozitele: „Am scăpat cu greu. Nu m-au mușcat, dar am fost în mare pericol. Ce s-ar întâmpla dacă aș cădea? Atunci cred că s-ar năpusti pe mine și nu aș mai scăpa. Îmi este pusă viața în pericol. Sunt câini vagabonzi, dar este o localnică din sat care le mai dă de mâncare. Câinii stau mai tot timpul pe drum, în apropiere de sediul primăriei“.

A depus mai multe sesizări la primărie și poliție

Eduard Licărete a fost la primărie și a depus două sesizări, dar câinii fără stăpân sunt tot pe drum. „Primarul comunei Godinești mi-a spus să nu mai circul pe drum. Este un drum public până la urmă. Am depus o plângere și la poliție, dar mi s-a răspuns că ei nu sunt hingheri“, a precizat tânărul.

Primar: „Nu a fost atacat. Câinii au stăpân“

Coman Aurariu, primarul comunei Godinești, a spus că tânărul nu a fost atacat de câinii fără stăpân, și că aceștia doar au lătrat la el. Mai mult decât atât, edilul susține că animalele au un stăpân, dar că nu era acasă: „Câinii de care se teme el sunt peste drum de primărie. Aparțin unei cetățence care venise cu caprele din deal, dar nu s-au luat de el. Femeia nu era acasă. Lucrează la un centru de reciclare. Câinii erau la poartă, iar el are mijlocul acesta de deplasare electric. Nu s-au luat după el. Am discutat cu femeia și a spus că o să-i bage în curte. îi are înregistrați la doctorul veterinar. Vine la primărie aproape zilnic și îi oferim un ceai. I-am dat un sfat să nu mai circule toată ziua, pentru că iasă chiar și în afara localității. Ajunge la un PECO de la Tismana și se expune și la alte pericole legate de trafic“.