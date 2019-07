Unul dintre atacatorii omului de afaceri din Târgu Jiu a fost capturat în trafic. Este fiul un temut interlop hunedorean

Ionuț Crâznic, de 26 de ani, fiul unui temut interlop hunedoarean, a fost capturat, ieri, de către polițiștii gorjeni, în cazul bătăii omului de afaceri din Târgu Jiu, Florin Glodeanu.

Tânărul a fost capturat în trafic, în timp ce se deplasa cu o mașină pe Drumul Național 68, din localitatea Vețel, acolo, unde își are domiciliul.

„În continuarea cercetarilor în cauza penala privind săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violente si distrugere, fapte comise la data de 02 iulie a.c. asupra unui bărbat de 42 de ani, din municipiul Targu Jiu, de catre persoane necunoscute, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale si Serviciului pentru Actiuni Speciale Gorj au actionat pe raza municipiului Deva, judetul Hunedoara, pentru punerea in executare a unui mandat de aducere, emis pe numele unui barbat de 26 de ani, din comuna Vețel, judetul Hunedoara, banuit de comiterea infracțiunilor. Bărbatul a fost depistat in trafic, in timp ce conducea un autovehicul pe DN 68 Vețel, județul Hunedoara, fiind încătușat de polițiști și condus la sediul IPJ Gorj, pentru continuarea cercetărilor și luarea masurilor legale“, a spus Corina Scurtu, purtător de cuvânt al Poliției Gorj.

„După ce au considerat că au făcut treaba au fugit“

Omul de afaceri, Florin Glodeanu, din Târgu Jiu, care a câştigat o licitaţie organizată de Direcţia Silvică Gorj, pentru a culege trufele din pădurile judeţului, fost bătut cu sălbăticie, în urmă cu aporoape o săptămână, în timp ce se afla pe o stradă din municipiul Târgu Jiu, în apropierea casei sale. Acesta a vrut să se urce în mașină, dar imediat și-a făcut apariția un tânăr, care i-a cerut telefonul, pentru a suna pe cineva, dar acesta a devenit agresiv și a început să-l lovească. La scurt timp, a venit încă o persoană care a început să-l lovească cu un obiect metalic, asemănător cu o rangă.

„Am ieşit din casă la ora 8.00 fără zece şi am găsit roata de la maşină tăiată şi când am vrut să mă întorc să iau o cheie a venit cineva din spate să-mi ceară telefonul să dea un bip, dar am văzut că vrea să mă agreseze şi am făcut o eschivă, a dat cu mine jos şi altul a venit cu un obiect din fier, la vreo 30-40 de centimetri, stil ciocan. După ce au considerat că au făcut treaba au fugit. M-au lovit mai mult în picioare. Au vrut să mă lovească şi în alte părţi, dar s-au speriat de ceva, de o femeie care a venit, şi au fugit. Nu am suferit fracturi, dar am găuri în picior şi muşchiul este făcut ca un fel de carne de şniţel. Nu am voie să mă deplasez. Am avut şi noroc“, a povestit omul de afaceri.

Atacat la comandă

Florin Glodeanu, în vârstă de 42 de ani, a spus că agresorii au acţionat la comandă şi că au vrut să-l ucidă: „Mă marchează faptul că s-a întâmplat la ora 8.99 dimineaţa, într-o zonă în care locuiesc oameni cunoscuţi, să te aştepte doi oameni la poartă. În locul meu poate să fie oricine supără pe cineva. Contra unei sume de bani poate să trimită o «săgeată». Mă interesează cine i-a trimis. Cred că au fost profesionişti. Nu-i cunoşteam. Au acţionat la o comandă. La cum văd filmarea, cred că au vrut să mă omoare, aşa cum am simţit-o. Am pus mâinile în cap şi au dat la picioare că erau mai libere“.