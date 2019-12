Urs prins în laț în comuna Lelești

Un urs a fost prins într-un laț pe raza localității Lelești. Un localnic a observat animalul și a sunat la 112. La fața locului s-au deplasat jandarmii, inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare Gorj, dar și un echipaj SMURD. Potrivit directorului Direcției Sanitar-Veterinare, Nicolae Călescu, ursul a fost tranchilizat și eliberat într-o pădure spre Stănești: „Am fost anunțați că un urs a fost prins în laț în zona satului Frătești, din comuna Lelești. Imediat am anunțat colegii și am trimis o echipă de medici veterinari, care au procedat la tranchilizarea ursului, care a fost relocat în arealul lui. Am fost sprijiniți de jandarmi, poliție și Garda de Mediu“, a spus Nicolae Călescu, directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Gorj.