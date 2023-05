A murit „Regina Rock’n Roll”

Tina Turner, supranumită „Regina Rock’n Roll”, a murit miercuri, la vârsta de 83 de ani. Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al artistei.

Într-un comunicat oficial se precizează: „Tina Turner, Regina Rock’n Roll, a murit în liniște astăzi, la vârsta de 83 de ani, după o boală lungă, în casa ei din Kusnacht, lângă Zurich, Elveția”. „Cu ea, lumea pierde o legendă a muzicii și un model de urmat”.

Născută în Statele Unite, Tina Turner a fost una dintre cele mai îndrăgite cântărețe rock, cunoscută pentru prezenţa sa scenică și pentru o serie de hituri, printre care „The Best”, „Proud Mary”, „Private Dancer” și „What’s Love Got to Do With It”.

Cântăreața Tina Turner, cu numele real Anna Mae Bullock, s-a născut pe 26 noiembrie 1939 în Nutbush, statul Tennessee, SUA. A debutat la vârsta de 18 ani, alături de Ike Turner. În scurt timp, a devenit cunoscută pentru vocea sa impresionantă și spectacolele energice, lansând hituri precum „A Fool In Love”, „River Deep, Mountain High” și „Nutbush City Limits”.

După un mariaj tumultuos cu Ike Turner, care s-a încheiat în anii ’70, Tina a urmat o carieră solo de succes remarcabil, obținând certificări de platină și câștigând 8 premii Grammy din 25 de nominalizări.