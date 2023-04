Donald Trump, acuzat de viol de o fostă jurnalistă

Autoarea americană E. Jean Carroll l-a acuzat pe fostul preşedinte american Donald Trump că a agresat-o la mijlocul anilor 1990, într-o cabină de probă de la magazinul universal de lux din New York Bergdorf Goodman, potrivit news.ro.

„Sunt aici pentru că Donald Trump m-a violat”, a spus, miercuri, autoarea şi fosta editorialistă americană E. Jean Carroll, în timpul unui proces civil la New York, scrie AFP.

În a doua zi a acestui proces la tribunalul federal din Manhattan, E. Jean Carroll, în vârstă de 79 de ani, a vorbit cu o voce calmă şi serioasă, în faţa celor nouă cetăţeni aleşi să stabilească dacă Donald Trump a agresat-o sau nu la mijlocul anilor ’90, într-o cameră de probă a magazinului universal de lux din New York Bergdorf Goodman.

Apoi, într-o tăcere deplină, fosta editorialistă a revistei Elle a continuat: „Şi când am scris despre acest subiect (într-o carte din 2019), el a spus că nu s-a întâmplat. Mi-a minţit şi mi-a stricat reputaţia”.

„Sunt aici să-mi reiau cursul vieţii”, a adăugat ea.

„Ştiu că oamenii au trecut prin mult mai rău, dar am devenit incapabilă să am o viaţă amoroasă”, a mărturisit E. Jean Carroll. De ce a durat mai mult de 20 de ani pentru a vorbi? „Mi-a fost frică de Donald Trump (…) Mi-a fost ruşine (…) Am crezut că este vina mea”.