(VIDEO) Biden a anunţat oficial că va candida din nou/Cum au reacţionat republicanii

Preşedintele SUA, Joe Biden, a confirmat că va candida la realegerea sa în 2024. Anunţul a fost făcut într-un videoclip de promovare a candidaturii, informează BBC, potrivit news.ro. Sloganul lui și al vicepreședintelui Kamala Devi Harris este: „Împreună, putem termina treaba”.

Videoclipul de lansare a campaniei electorale începe cu imagini de la violenţele de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021, care au precedat instalarea lui Biden la Casa Albă, evenimente ce au zguduit America, fiind emblematice pentru mandatul conflictual pe care l-a avut Donald Trump. La scurt timp după lansarea videoclipului campaniei lor pentru realegerea din 2024, Joe Biden şi vicepreşedinta Kamala Harris şi-au oficializat candidaturile, depunând actele de campanie la Comisia Electorală Federală. Acesta este primul pas oficial în declararea candidaturii pentru funcţii alese în guvernul federal al SUA.

Republicanii, virulenți

Partidul Republican l-a calificat pe Joe Biden drept „desprins de realitate” dacă crede că merită să fie reales după ce a „generat criză după criză” în ultimii patru ani.

Într-un comunicat, preşedinta Comitetului Naţional Republican (RNC), Ronna McDaniel, spune că partidul său este unit în obiectivul de a-l învinge pe Joe Biden în 2024, iar cetăţenii americani „numără zilele până când îl vor putea trimite pe Biden la plimbare”.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023