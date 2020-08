Unul dintre cei mai apreciaţi antrenori de tenis s-a căsătorit. Târgujianul Ştefan Piţian, şedinţă foto pe terenul de tenis

- Advertisement -

ujianul Ştefan Piţian, unul dintre cei mai apreciaţi antrenori de tenis din România, şi-a pus pirostriile. Acesta conduce la Târgu Jiu o şcoală de tenis în care sunt pregătiţi viitorii sportivi de perfomanţă.

„Ștefan Pițian este foarte cunoscut prin prisma rezultatelor extraordinare ale elevilor săi. A primit oferte din toate colțurile țării, dar a preferat să înființeze la Târgu Jiu una dintre cele mai bune școli de tenis din România.

Acum își întemeiază o familie în orașul căruia i-a adus faimă, iar eu am fost onorat să oficiez această căsătorie și să fiu primul care îi urează «Casă de piatră!»“, a transmis primarul Marcel Romanescu, pe pagina sa de Facebook.

Se ocupă de antrenorat de la vârsta de 19 ani

Ştefan Piţian a obţinut titlul de campion naţional la tenis la vârsta de 14 ani. „Am avut un adversar de temut, Alexandru Luncanu de la Clubul Sportiv Dinamo. Când am urcat pe podium a fost cea mai fericită zi din viaţa mea. Tot în acelaşi an am devenit dublu campion naţional, iar la 16 ani am câştigat titlul de vicecampion“, a povestit Ştefan pentru adevărul.ro

Acesta a precizat că tatăl său a avut un rol important în practicarea tenisului: „Tata m-a sfătuit să aleg un sport mai civilizat şi mai nobil“.

A fost component al lotului naţional de juniori timp de zece ani, dar i-a lipsit susţinerea financiară, astfel că la vârsta 19 ani a renunţat la cariera de jucător în schimbul celei de antrenor. „Ştiam că nu pot sta departe de tenis, aşa că gândurile mele s-au îndreptat spre antrenorat. Am lucrat ca antrenor la lotul naţional, la CSS Craiova, CS Oradea, precum şi la Academia de Tenis a legendarului Nick Bollettieri, din Bradenton, Florida. Aici am descoperit diferite metode de antrenament. În toţi aceşti ani am reuşit să aprofundez tainele tenisului modern“, a spus Ştefan Piţian.