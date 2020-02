Acțiune de ecologizare a cursurilor de apă din Padeș. S-au strâns 5.000 de saci cu deșeuri

O amplă acțiune de curățare a deșeurilor de pe cursurile de apă din localitatea Padeș a avut loc în weekend-ul trecut. Au fost ridicate gunoaiele de râurile Motru și Motrișor. Acțiunea de igienizare a avut loc după ce poluarea de pe râul Motru a fost prezentată în cadrul unui reportaj la un post național de televiziune. Aproximativ 80 de persoane au luat parte la strângerea gunoaielor de pe cele două cursuri de apă. Este vorba de lucrători ai Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Gorj, beneficiari ai Legii 416, angajați ai Primăriei Padeș, cât și angajați ai Ocolului Silvic Padeș.

„Continuăm acțiunile de igienizare a cursurilor de apa, astăzi am acționat pe râul Motru în zona Padeș cu două formații de lucru și un multifuncțional alături de autoritățile locale care la solicitarea noastră au reușit să mobilizeze și o parte din localnici, aproximativ 80. In urma acțiunii s-au strâns aproximativ 5000 de saci puși la dispoziție de SGA Gorj, care sunt colectați de o firma de reciclare cu care am încheiat un contract de colaborare“, se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a SGA Gorj.

Acțiunea va continua

Conducerea Primăriei Padeș spune că acțiunea de igienizare va continua. De asemenea, au fost amplasate 12 containere mari pentru strângerea deșeurilor: „Acțiunea s-a desfășurat în satele Cloșani, Motru Sec, Călugareni și Văieni, sate unde mai necesita intervenit în unele locuri, neavând posibilitatea colectării deșeurilor din cauza debitului de apă. Vom continua această acțiune în toate satele comunei Padeș, când timpul va fi prielnic. Intenționez ca următoarele acțiuni să fie făcute în zile de duminică, astfel numărul de participanți să fie mult mai mare. Totodată au fost amplasate 12 containere mari de 1000 litri în diferite puncte din satele Motru Sec, Cloșani si Padeș (Valea Moregilor), urmând a amplasa astfel de containere si in alte puncte de colectare din restul satelor. Rog cetățenii să păstreze curățenia, având la dispoziție europubelele din gospodării cat si cele amplasate stradal“, a precizat primarul Antonie Serafim.