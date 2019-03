Acțiune de ecologizare în zona Șușița din Târgu Jiu

Râul Șușița, ”tratament” special în prag de primăvară. Reprezentanţii Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și Activităților de Salubrizare din cadrul Consiliului Județean Gorj au organizat o acțiune de ecologizare în zona albiei din Târgu-Jiu. Munții de gunoaie au dispărut însă autoritățile se tem că povestea se va repeta din cauza indolenței de care dau dovadă cetățenii.

Saci întregi de gunoaie au fost, ieri, adunați de pe malul râului Șușița. Angajații SJGDAS Gorj au luat la pas fiecare colțișor verde acoperit de deșeuri aruncate la întâmplare de cetățeni. „În urma unor sesizări primite am mers, împreună cu colegii mei, în zona Șușița din Târgu Jiu pentru a ecologiza această zonă. Din păcate ce am găsit aici nu este deloc ok și nu așa ar trebui să arate mediul înconjurător, mai ales că vorbim și de malul unei ape. În perioada următoare vom organiza o campanie de conștientizare în rândul celor care locuiesc în această zonă, vom mai organiza astfel de campanii de ecologizare, și nu în ultimul rând vom solicita sprijinul firmei de salubrizare din oraș, dar și Primăriei Municipiului Târgu Jiu. Oamenii trebuie să înțeleagă că locul deșeurilor este în altă parte, nu pe malul apelor“, a declarat directorul instituției Luis Popa.