Acțiune umanitară un copil cu picioarele strâmbe. „Să le taie de aici să îmi pună altele să mă pot duce la grădiniță“

Un copilaș de doar câțiva ani din comuna Văgiulești se roagă la Dumnezeu să-i dea alte picioare ca să poată merge normal. Andrei are labele picioarelor strâmbe din cauza unui accident pe care părinții nu au mers cu micuțul la medic pentru a-l trata. „Greșelile părinților, condamnarea copiilor. Andrei își dorește alte picioare («să le taie de aici să îmi pună altele să mă pot duce la grădiniță fără să se mai uite urât la picioarele mele»). Asta mi-a spus un pui de om, ANDREI, când ne-a văzut în casă lui și să îl luăm cu noi să facă și el baie … Oare cum ați reacționa voi? Pe noi ne-a terminat, chiar dacă am văzut atâtea cazuri grave tot nu ne-am revenim… Este un caz extrem de grav pentru că toți judecă și pedepsesc copiii pentru că părinți au greșit…”, este mesajul postat de Cristina Lia, președinte al Asociației „Glasu8l Sufletului“ pe pagina sa de Facebook.

Părăsiți de mamă, iar tatăl este grav bolnav

Cristina Lia a demarat o campanie umanitară pentru ca Andrei să poată merge din nou normal. „Nu poți să vezi așa ceva și să simți brațele copiilor întinse spre tine si să nu poți face nimic… Nu voi întoarce capul chiar dacă toți din jurul lor judecă copiii după faptele părinților….

Statul i-a refuzat de două ori pe acești copii, au respins de două ori acțiunea în instanță de ridicare a lor, far agonia lor este și mai mare când tatălui i se amputează piciorul, iar mama îi părăsește… După cum spun copiii, mai bine că a plecat mama pentru că oricum erau doar sclavi ei, iar ea nu se ocupa de ei. Sunt imagini greu de suportat. Văzând aceste lucruri am devenit părtași la moartea lor. Nu putem să îi lăsăm acești copii nu vor rezista mai ales că boala tatălui s-a extins și la piciorul celălalt. Vă vrem alături, indiferent cu ce au greșit părinți, copiii merită o viață normală. Andrei are nevoie de AJUTOR. Pentru ajutor financiar vom folosi doar contul ASOCIAȚIEI GLASUL SUFLETULUI:

RO49INGB0000999909376631; Monedă: RON; COD SWIFT: INGBROBU“, a mai transmis Cristina Lia.