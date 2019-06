Actorul Toma Cuzin și interpreta de muzică populară Roxana Croitoru, cetățeni de onoare ai comunei Peștișani

Actorul Toma Cuzin și interpreta de muzică populară Roxana Croitoru au primit, duminică, titlul de „Cetățean de onoare“ al comunei Peștișani în cadrul manifestărilor organizate de Festivalul Iei. „Zvonurile fură reale. Mă făcură Cetățean De Onoare. Mulțumesc consiliului local al comunei Peștișani si primarului Cosmin Pigui. Dacă Eu Pot, Poți Și Tu“, a postat cunoscutul actor pe pagina lui de Facebook.

„Promit să fiu un ambasador de nădejde“

Interpreta de muzică populară Roxana Croitoru a primit și ea titlul de „cetățean de onoare” al comunei Peștișani. „Am obținut titlul de «Cetățean de onoare» al comunei Peștisani! Este o mare bucurie și o onoare pentru mine. A fost un moment cu totul special. Acest titlu înseamnă foarte mult pentru mine. Mă onorează, însă in acelasi timp mă si responsabilizeaza. Promit să fiu un ambasador de nadejde al acestie localitati, făcând tot posibilul să fac cât mai cunoscut numele comunei mele peste tot pe unde voi merge. Și cum nimic nu este întâmplător…. vreau sa va dezvalui in excusivitate un mic secret! In urmă cu 19 ani eu am fost botezată-crestinata, in ziua de Sanziene …. chiar aici la HOBITA in satul lui Brâncusi. In aceeași zi….de Sanziene…dupa exact 19 ani…obtin titlul de CETATEAN DE ONOARE al acestei localitati. Vreau sa multumesc din suflet si pe aceasta cale, Consiliului Local PESTISANI, D-lui Primar, D-lui Vice -Primar, și nu in ultimul rand tuturor cetatenilor din acesta comună”, a spus Roxana Croitoru

Festivalul Iei de la Hobița a avut loc pe 23 iunie și a reunit ansambluri folclorice și îndrăgiți interpreți din mai multe zone ale țării.