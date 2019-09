Adrian Tudor: „ Știu că Ciprian Florescu m-ar susține, cum și eu l-aș susține”

Viceprimarul Municipiului Târgu Jiu nu renunță la ideea de a candida în 2020. Adrian Tudor este convins că peșediștii îl vor sprijini în lupta cu Marcel Romanescu.

Deși liderul PSD Gorj, Mihai Weber, a declarat că Ciprian Florescu va fi cel aruncat în lupta electorală din 2020 pentru Primăria Târgu Jiu, actualul viceprimar, Adrian Tudor, nu-și pierde speranță cum că el îl va bate pe Romanescu. Alesul susține că stă bine în sondaje și că ar putea să redea primăria PSD-ului. „Nu aș bate în cuie candidatura lui Ciprian Florescu la Primăria Târgu Jiu. Nu a fost până acum o discuție în interiorul partidului legat de această situație și nu aș vrea să comentez declarații făcute în emisiuni sau în cercuri restrânse. Cred că este nevoie de o analiză foarte serioasă. Nu înțelege nimeni de la organizația municipală care este strategia. Îl vrei candidat la primărie, dar îl trimiți la București?! Știu că și domnul președinte Weber își dorește să ne întâlnim, să facem o analiză și să vedem cum stau lucrurile. Eu știu un singur lucru, Adrian Tudor e pregătit să fie primarul orașului și să dea un sens acestui oraș, în rest nu știu cât de pregătiți sunt alții pentru funcția asta și de ce și-o doresc. Eu sunt pregătit să fiu primarul acestui oraș și să îl duc pe un drum normal și corect, să îi dau un sens pentru următorii 50 de ani. Nu va trece nimeni de mine ca cetățean al orașului, dacă nu are un proiect pentru acest oraș, indiferent de numele pe care îl are și de partidul din care face parte. Aici mă refer la cetățeanul Adrian Tudor. În contextul actual, sunt sigur 90% să voi fi candidatul PSD-ului. Am un feeling al meu și fac politică de vreo 23 de ani. Din fericire, sau din păcate, sunt în pole position în momentul de față dintre cei care suntem în PSD și sunt capabil să îmi asum această candidatură”, a declarat viceprimarul.

Trece în altă tabără?

Edilul Marcel Romanescu recunoaște că orice candidat venit din partea PSD este unul redutabil. Actualul primar este convins că Tudor va candida în 2020, fie și din partea unui alt partid. „Cred că va candida la alegerile din 2020. La cum îl simt de motivat, sigur va candida! Eu cred că va candida din partea unei formațiuni, nu știu care, dar nu se va lăsa. Ca notorietate, familia Tudor stă destul de bine. Sunt foarte puțini oameni care să nu fi auzit de familia Tudor și nu mă refer la Tudor Vladimirescu, ci la Ion Tudor, Adrian Tudor și de tot neamul. Faptul că ești finul domnului Cârciumaru nu înseamnă că ți-a transferat Cârciumaru și notorietatea și tot ceea ce a avut cât a stat primar. Nici măcar nu e ceva genetic”, a declarat primarul.

Greșelile lui Romanescu, atuu lui Tudor

Tudor îl contrazice și spune că nu se gândește la alte formațiuni politice. „Eu vreau să candidez din partea PSD. Ne numărați pe degete pe cei care mai suntem pesediști de peste 20 de ani. Din păcate, partidele au devenit doar o oportunitate. Știu că Ciprian Florescu m-ar susține, cum și eu l-al susține dacă ar fi vorba de el, dar despre alte persoane nu pot să vorbesc. Eu sper ca liderii partidului să se lase influențați de dorința poporului, și nu de discuții pe la petreceri, pe la nunți sau botezuri, unde unii oameni de afaceri își caută protecție în viitor din partea primăriei. Sunt destul de responsabil când spun asta. Acei oameni de afaceri l-au susținut pe Romanescu și acum sunt dezamăgiți. Simt că Romanescu va pierde și încearcă să controleze candidații altor partide. Pe Adrian Tudor nu îl pot controla. Fiecare cetățean al orașului are aceleași drepturi, fiecare om de afaceri, indiferent de numărul de angajați, are aceleași drepturi atunci când vine la primărie, și cel care are un chioșculeț, și cel care are o fabrică. Am văzut că pentru unii putem concesiona domeniul public, pentru alții nu”, a mai declarat Adrian Tudor.