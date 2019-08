Afacerea mov și parfumată a unei tinerei din Târgu Jiu

Ana Neagu, o tânără în vârstă de 35 de ani, din municipiul Târgu Jiu a reușit să pună pe picioare o afacere cu iz de poveste. Magazinul cu bicicleta mov din zona centrală a municipiului Târgu Jiu, dar și o căsuță desprinsă dintr-un basm au devenit adevărate atracții. Ana a creat și un concept, „Levandinne“, care spune povestea unei flori deosebite.

Totul a început în urmă cu trei ani, la puțin timp după ce Ana s-a mutat la casă împreună cu familia ei. „Am primit cadou de la o prietenă o tufă de lavandă, pentru că m-am mutat la casă. Am pus-o lângă un gard. Tot îngrijind-o, am prins drag de ea. Apoi, am început să o multiplic. Făceam, la început, săculeți cu lavandă, pe care le ofeream prietenilor și rudelor sau îi puneam în dulap“, spune Ana.

Tânăra s-a gândit cum să folosească mai bine suprafața generoasă de teren de lângă casă și a luat decizia, împreună cu soțul ei, să cultive cu lavandă. „Pe o porțiune, pământul era bolovănos și nu creștea nimic. Nu știam ce să punem. Am tot căutat informații despre lavandă și am aflat că solul acela era perfect pentru ea. «Ce o să faci cu ea?», m-a întrebat soțul. «Nu știu. Măcar este frumos», i-am spus. Am comandat butașii și am fost ajutată de rude ca să-i plantez. Nu sunt flori pretențioase, doar că nu le place prea mult apaׅ“, ne-a povestit Ana. Aceasta cultivă două soiuri de lavandă pe o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați.

Ana a învățat singură cum să cultive lavanda. La început curăța buruienile manual, cu sapa, dar asta însemna o muncă enormă. „Până ajungeam pe al nouălea rând, buruienile reapăreau pe primul. M-am gândit că trebuie să fac ceva și atunci am luat folie. Pentru că nu am știut cum s-o pun, a zburat-o vântul. Apoi am văzut un videoclip în care arăta cum se pune folia în solar, cum se făcea un șanț pe margine și se acoperea pe urmă“, ne povestește Ana Neagu greutățile prin care am trecut.

„Eu nu m-am gândit ca la o afacere“

A început cu săculeți, după care a început să realizeze aranjamente florale unice. Reacțiile clienților au încurajat-o: „Am început să mă gândesc ce pot să fac cu ea. Eu nu m-am gândit ca la o afacere. Pe lângă săculeți, m-am gândit să fac aranjamente florale. M-am dus la toate florăriile să văd ca mai există așa ceva pentru că nu am vrut să vin cu același lucru. Mi-am dorit să-mi pun creativitatea la lucru. Primii clienți au fost pentru mine un impuls și o încurajare ca să continui și țin să le mulțumesc. Am vândut mai mult online“, ne relatează Ana.

Magazinul cu bicicleta mov

Magazinul cu bicicleta mov a fost deschis înainte de sărbătoarea Paștelui. A fost un vis devenit realitate. „În luna martie, când se celebrează femeia, am închiriat o căsuță la un târg de profil din Târgu Jiu. Toată lumea a fost entuziasmată de produsele oferite. Atunci, am cunoscut-o pe doamna Elena, proprietara spațiului. Ea a fost încântată de aranjamentele pe care le realizam și mi-a propus să colaborăm. Prima dată m-am speriat pentru că nu aveam bani să plătesc chirie pentru un spațiu comercial în centrul orașului. Până la urmă, am ajuns să ne înțelegem, pentru că proprietara este o persoană care iubește florile. A fost nevoie de investiții în amenajări, pentru că am dorit să fie ceva deosebit de la început. Am deschis înainte de sărbătorile de Paște“.

Turiștii se fotografiază cu bicicleta mov

Bicicleta mov, aranjamentele florale deosebite, modul de prezentare a produselor și mireasma care se răspândește împrejur au fost ingredientele care au făcut ca magazinul să fie remarcat. Clienții și în special turiștii sunt încântați de bicicleta mov și se fotografiază cu aceasta. „Mulțumirea cea mai mare este atunci când vin turiștii și își fac poze cu bicicleta, iar un străin mi-a propus să pun o taxă pentru ca cine dorește să se plimbe cu bicicleta. Erau impresionați de aranjamente. Un francez mi-a spus că a văzut în Franța culturi și magazine unde se vinde lavanda, dar că aranjamentul este deosebit. I-am spus că nu poate să-l transporte cu avionul pentru că se distruge. A insistat și a luat o legătură ca să-i ducă soției sale. Asta m-a făcut să uit de trei ani de sapă, de curățat de buruieni“, ne mărturisește relatează Ana.

Siropul de lavandă realizat după o rețetă proprie

În magazinul înmiresmat se vând diferite produse pe bază de lavandă. Multe dintre rețete au fost descoperite de Ana. De exemplu pentru sirop a lucrat în jur de trei ani de zile, timp în care a făcut sute de teste.

„Am făcut săpun din lavandă care poate fi cumpărat din magazin. Folosesc ingrediente de calitate și până când am ajuns la rețeta pe care o folosesc am stricat multe. Am recenzii pozitive și comenzile sunt în așteptare. Durează mult, pentru că după ce îl torn trebuie ținut 3-4 săptămâni. De asemenea, uleiurile pe care le folosesc nu le fierb, pentru a nu-și pierde proprietățile. La sirop, mi-a luat trei ani de zile ca să ajung la rețeta de acum. Am luat rețeta de pe Internet, dar nu mi-a plăcut. Apoi am început să fac testele, cam patru pe zi. După trei ani am ajuns la rețeta pe care o folosesc și totul este calculat la gram. Mi-am propus să realizeze cosmetice din lavandă. Vreau să învăț cum se face“.

Căsuța din povești

În plantația cu lavandă, Ana a reușit să ridice o căsuță ca în povești. Avea nevoie de un spațiu unde să prelucreze sau să aranjeze lavanda. S-a gândit să nu fie doar o simplă construcție, ci o casă care ar putea să exprime povestea lavandei. Prietenii și clienții au început să vină aici în vizită.