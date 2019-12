Aproximativ 100 de persoane au donat sânge la autocarul „roșu“

Peste 100 de gorjeni au venit să doneze sânge în zilele de sâmbătă și duminică la autocar special amenajat și dotat cu aparatură necesară, care a poposit în municipiul Târgu Jiu și orașul Novaci. Donatorii au așteptat la coadă ca să doneze sânge. Sâmbătă, 30 noiembrie, campania mobilă s-a aflat în parcarea de la mall-ul din Târgu Jiu, iar duminică, de Ziua Națională a României, a ajuns în Novaci. „Din păcate, timpul alocat a fost redus și nu am putut să facem față solicitărilor. Pe noi ne-ar ajuta enorm dacă am avea un asemenea autocar de campanie mobilă cu care să putem pleca în permanență acolo unde sunt solicitări. E nevoie ca aceste acțiuni să aibă loc în mod frecvent. Din nefericire, capacitatea este mai restrânsă decât într-un centru. La noi se recoltează patru donatori odată, iar în autocar nu se poate decât cu doi donatori odată ca să se respecte anumite circuite. Totuși, în două zile au rămas la donare 100 de donatori, ceea ce este mai mult de satisfăcător, pentru o campanie mobilă“, a spus Nicoleta Căluțoiu, director al Centrului de Transfuzie Sanguină din Târgu Jiu.

Autocarul trebuie să acopere necesitățile mai multor județe

Conducerea Centrului de Transfuzie Sanguină din Târgu Jiu va încerca să mai aducă în Gorj autocarul campaniei mobile de donare. „În funcție de disponibilitate, pentru că acest autocar este alocat mai multor județe. Acesta suplinește, periodic, necesitățile tuturor acestor județe. Noi o să solicităm prezența acestui ori de câte ori este posibil“, a mai precizat Nicoleta Căluțoiu.