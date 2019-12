Aurel Popescu : “Nu știm când mai spune domnul Romanescu adevărul”

Deranjați de atitudinea primarului! Viceprimarul Aurel Popescu îl acuză pe Marcel Romanescu că se joacă de-a declarațiile după ce a afirmat că nu are nevoie de bani de la Guvern Orban. Criticile vin în contextul în care, în vară, primarul Municipiului Târgu Jiu se plângea de lipsa fondurilor.

Social-democratul este convins că cetățenii vor taxa toate aceste derapaje și vor putea trage singuri concluziile în privința primarului Marcel Romanescu. „La Primăria Municipiului Târgu Jiu se pregătește încă o rectificare bugetară pentru a asigura secțiunea de funcționare. Când au fost purtate discuții pe buget, la început de an, am spus foarte clar că această secțiune nu este acoperită. Iată-ne în situația în care facem rectificare bugetară după rectificare bugetară pentru a acoperi această secțiune. În urmă cu câteva luni, domnul Marcel Romanescu tuna și fulgera împotriva guvernului de atunci, cum că va închide porțile primăriei și va trimite oamenii acasă, în situația în care nu va primi bani la rectificarea bugetară. Tot la buget am propus și o creștere salarială de 10% pentru salariații primăriei, dar nu a fost posibilă. Domnul primar a catalogat această solicitare ca fiind incorectă, atâta vreme cât nu are bani pentru investițiile din Târgu Jiu. Iată-ne în situația să refuzăm eventuale sume de bani care ar putea veni de la bugetul de stat, domnul Romanescu susținând că nu avem nevoie de bani pentru investiții sau pentru alte cheltuieli pe care le-am putea face pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale cetățenilor. Nu știm când mai spune domnul Romanescu adevărul și când gândește corect, atunci când refuză creșteri salariale, acordarea de vouchere de vacanță, când spune că nu are bani pentru investiții, sau acum când spune că nu are nevoie de bani de la bugetul de stat. La următoarea rectificare pe care o va face Guvernul, Primăriei Târgu Jiu nu i se va aloca niciun ban. Dacă vom primi bani și vom avea obligația să îi cheltuim până la sfârșitul anului, probabilitatea să îi cheltui ar fi foarte mică și nu știu cum ar putea fi făcute aceste cheltuieli. Știu că pentru săptămâna aceasta se pregătește o ședință de îndată pentru a asigura funcționarea direcțiilor, serviciilor și societăților subordonate primăriei până la sfârșitul anului. După toate aceste rectificări pe care le face Marcel Romanescu, primăria tot va rămâne cu excedent bugetar”, a declarat viceprimarul Aurel Popescu.