Bălăeț vrea buget de 300 mii de lei în 2020

Conducerea Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu vrea bani mai mulți în 2020. Robert Bălăeț susține că vrea să facă performanță motiv pentru care are nevoie de stimulare financiară.

Directorul CSM Târgu Jiu susține că și-a făcut calcule și are în plan să le ceară aleșilor locali un buget mai mare în 2020. După ce în 2019 Robert Bălăeț și consilierii s-au certat la cuțite pe tema sumelor solicitate, acum, managerul vrea 300 mii de lei. “Am avut discuții, am făcut calcule împreună cu Comitetul Director. Sper la un buget mai mare decât în 2019, în funcție și de ce ne propunem. Nu putem sta la același nivel, tot timpul tindem la mai mult și vom creiona un buget mai mare. Ne vom asuma și niste obiective cu performanțe mult mai bune. Cred că undeva la 300 mii de lei , pe tot anul, este o sumă potrivită”, a declarat directorul CSM Târgu Jiu, Robert Bălăeț.

Secție de fotbal

Directorul CSM Târgu Jiu susține că în noul an și-a propus să înființeze noi secții. Fotbalul este pe primul plan. „Sunt deja în discuții pentru formarea unor noi secții. Sunt și alte cluburi din oraș care practică și încă nu vreau să dezvălui despre ce este vorba. Eu am practicat fotbalul și aș vrea să înființez și această secție. O să am o discuție și cu Comitetul Director care trebuie să se pronunțe asupra ce facem cu fotbalul din Gorj “, a mai declarat Bălăeț.