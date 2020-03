Campanie umanitară pentru salvarea unui elev grav bolnav

O campanie umanitară a fost declanșată la nivelul municipiului Târgu Jiu, pentru a ajuta un licean de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu“ care este grav bolnav și are nevoie de o intervenție la o clinică din Turcia.

Marian Bălașa este elev în clasa a VI-a de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”. Acesta are nevoie de o operație în Turcia ale cărei costuri se ridică la 20.000 de euro.

Campania de strângere de fonduri este coordonată de preotul Gheorghe Gomoi, de la Biserica Sfinții Voievozi, din Piața Prefecturii din Târgu Jiu. În campanie sunt implicați 26 de elevi de la liceele Tudor Vladimirescu, Spiru Haret și Energetic și de la Școala Generală nr. 8.

„În post trebuie să înmulțim faptele noastre bune. Biserica noastră par4ticiătr la uconcurs național catehetic. Am alcătuit această grupă din 26 de copii conduțși țdin șase profesori. Am întocmit un plan prin care să ajutăm un elev care este bolnav. La biserică am pus o cutiuță sub formă de inimă cu poza lui Marian în care creștinii pot face donații“, a spus preotul Gheorghe Gomoi.

Ce acțiuni vor avea loc

„Sub semnul declarării de către Patriarhia Română a anului 2020 drept Anul omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul Comemorativ al filantropilor ortodocși români, Patriarhia Română, prin Arhiepiscopia Craiovei și Inspectoratul Școlar Județean Gorj, organizează și în județul nostru, Concursul Național Catehetic „Iubirea lui Hristos în familia mea”.

Parohia Sfinții Voievozi din Municipiul Tg-Jiu s-a înscris în acest proiect cu dorința ca întreaga activitate să atingă inimile tuturor, încât din darul fiecăruia să se colecteze suma necesară pentru operația din Turcia, a tânărului MARIAN-ANDREI BĂLAȘA, elev în clasa a VI-a la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, ce suferă de tetrapareză spastică.

Grupul catehetic este format din preoții de la Biserica Sf. Voievozi, 6 profesori de Religie și 26 de elevii din 4 instituții de învățământ din Municipiu (Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Colegiul Național Spiru Haret, Liceul Energetic și Școala Gimnazială Nr 8 Constantin Săvoiu) care, în parteneriat cu autoritățile și numeroase societăți comerciale, au pregătit cu multă dragoste următoarele activități:

Joi 05 Martie 2020 ora 19 – La Sala de Sport a CNTV – Competitia sportivã “Jucãm noi, câstigã Marian”;

Duminicã 08 Martie 2020 ora 12 – La Biserica Sf. Voievozi – Spectacol “Din inimã pentru mama”;

Joi 12 Martie 2020 ora 19- In Piata Prefecturii – Activitatea “Luminile sperantei”

Vă asteptăm cu mult drag pe toți, să faceți parte din proiectul nostru, să ne bucurăm și să bucurăm prin ,, DARUL INIMII,, o familie creștină STELIAN și VIORICA BĂLAȘA, ce au speranța ca fiul lor, MARIAN, să pășească cu încredere spre viitor“, se arată într-o postare pe Facebook.