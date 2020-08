Candidatul PSD, urmărit și amenințat de liberali. ”Pentru mine, șocul a fost foarte mare”

- Advertisement -

Urmăriri ca-n filme și amenințări, la Turceni. De când a fost anunțat candidat PSD la Turceni, Adrian Biriboiu este vânat de oameni din staff-ul Cristinei Cilibiu, candidata PNL în localitate. Situația este cu atât mai încurcată cu cât Biriboiu era candidatul PNL la Turceni până în urmă cu o saptămână. Toate discuțiile purtate cu Cristina Cilibiu l-au exclus atât pe el, în calitate de președinte al organizației PNL Turceni, cât și pe membrii Biroului Permenent Local. Dezamăgiți de atitudinea Cristinei Cilibiu și de conducerea PNL Gorj, Biriboiu, împreună cu organizația construită de el în cei patru ani, a trecut la PSD.

După ce a muncit patru ani pentru a-și construi o echipă solidă la Turceni, Adrian Biriboiu a fost azvârlit de liberali ca o măsea stricată. Ticăloșia conducerii PNL Gorj este cu atât mai mare cu cât a încercat să îl compromită în totalitate pe acesta, convingându-l pe Briboiu că el o sa fie candidatul PNL la Turceni. Astfel, s-a ajuns ca omul să aibă bannerele tipărite și plătite, bune de afișat.

”Eu aveam și bannerele plătite și tipărite deja. Eram printre fericiții candidați ai PNL-ului care reușise să intre în posesia bannerelor. Aveam totul pregătit, urma să primesc și tricourile. Am cheltuit undeva la 2000 de lei, banii mei. Ne-am întâlnit sâmbătă cu domnul Vîlceanu, noi toți candidații de pe colegiul patru. A discutat cu toți, iar mie mi-a spus că mă așteaptă în birou la dânsul. Atunci mi-a spus că s-a bătut palma cu doamna Cilibiu. Am fost trimis la o discuție cu doamna primar. Am fost și am discutat cu doamna și nu mi-a plăcut poziția dânsei. A venit de pe o poziție de forță spunându-mi că organizația i-a fost predată cu drepturi depline. Adică dânsa știe ce face. I-am spus și domnului președinte modul în care a pus doamna primar problema și am decis să refuz oferta de a merge împreună cu dânsa. Pentru mine, șocul a fost foarte mare. Am încercat să fiu vertical, să nu intru în fel și fel de jocuri, deși a existat de fiecare dată posibilitatea asta”, a declarat Adrian Biriboiu, candidatul PSD Turceni.

Biriboiu: toată lumea a fost șocată! Toți au trecut la PSD

După ce i s-a transmis că nu va mai avea loc pe lista PNL, Biriboiu nu a plecat singur la PSD. Acesta a fost urmat de întreaga echipă pe care o construise. Practic, a fost doar un transfer de pe lista PNL pe cea a PSD-ului.

”Toată lumea a simțit la fel. Asta m-a și determinat să continui. Sfătuindu-mă cu echipa, am văzut din partea lor o dezamăgire și dorința de a continua. Între noi s-a format o echipă și este vorba despre relații interumane. Le-am adus la cunoștință că am fost căutat de domnii Weber și Cosmin Popescu în vederea unei discuții și echipa m-a încurajat să merg. Mi-au spus că dacă o să luam decizia, o să mă urmeze. Sunt oameni care îmi spuneu că nu credeau vreodată că o să ajungă să voteze PSD-ul. Dar atât de dezamăgiți au fost de PNL încât s-a ajuns și aici. Oamenii îl întrebau mereu pe domnul președinte (n.r. Dan Vâlceanu) dacă va primi de la PSD în partid și a declarat că nu se pune problema vreodată de așa ceva. A spus-o în ședință, de față cu toată lumea. Din echipa asta nouă pe care reușisem să o conturez după ce am fost desemnat președinte, vin toți cu mine”, susține Biriboiu

Amenințat că va fi schimbat din funcție după decizia de a candida

Anunțul făcut de Adrian Biriboiu nu le-a picat deloc bine liberalilor. Imediat după decizia de a candida, acestuia i s-a transmis că va fi schimbat din funcția pe care o deține, aceea de șef al Departamentului Control Intern din cadrul CE Oltenia. Ba mai mult, imediat după amplasarea unor benere, consilieri din staff-ul candidatei PNL le-au și vandalizat.

”S-a mai pus presiune și referitor la funcția mea ( șef al Corpului de Control în cadrul CEO n.r.) pe anumite căi că s-ar putea ca făcând pasul asta să nu mi se mai garanteze că o să rămân în continuare acolo. Nu-mi este teamă. Mi-am asumat lucrul asta și mi-l asum în continuare. Amenințările vin din zona politică nu din partea șefilor companiei. Noi am fost întotdeauna în opoziție față de practicile acestea totalitare. Am ajuns ca în 2020 lumea de acolo, din Turceni, să le fie teamă să apară pe lista contracandidaților doamnei primar. Din păcate acestea sunt realitățile cu care ne confruntăm la nivel local. Se întâmplă multe lucruri care nu sunt la locul lor. De exemplu, chiar în dimineața asta două benere ne-au fost tăiate și luate cu totul de pe stâlpul unde erau amplasate. E clar că unul dintre consilierii de pe lista doamei s-a învârtit pe acolo, după ce le-am pus noi era pe acolo prin zonă. Sunt ferm convins că este doar începutul unei lungi călătorii”.