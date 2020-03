Casa primului tipograf al Gorjului este disputată în instanță de Primăria Tismana și Direcția Silvică

O casă cu mare încărcătură istorică și culturală a ajuns o ruină. Este vorba de locuința de vacanţă din Tismana a primului tipograf al judeţului Gorj, Nicu D. Miloşescu, care a fost construită la începutul secolului trecut. Imobilul se află în localitatea Tismana, în apropierea renumitei mănăstiri.

Casa era locul de întâlnire şi de petrecere a timpului liber al unor dintre cei mai importanţi oameni de cultură din ţară. De exemplu, poetul George Coșbuc obișnuia să-și petreacă vacanțele în acest loc, dar și la vila Sfetea, care aparținea cumnatului său. Se cunoaşte prietenia dintre tipograful Nicu D. Miloşescu, care a avut o contribuţie importantă la mişcarea culturală din acea vreme, şi poetul George Coşbuc.

Terenul a fost câștigat, în urma unui proces, de Primăria Tismana

Casa Miloşescu din Tismana se află, în prezent, în proprietatea Direcţiei Silvice Gorj, însă terenul îi aparţine Primăriei Tismana, care în urmă cu mai mulți ani a deschis un proces. Conducerea Primăriei Tismana susţine că locuinţa şi terenul aferent care au aparţinut primului tipograf din Gorj au fost preluate abuziv de Direcţia Silvică Gorj. „Primăria, în anul 2006, a început revendicarea terenului şi a casei. Casa şi terenul au fost ocupate în mod abuziv de către Direcţia Silvică. Am câştigat terenul, dar nu şi construcţia. S-a ajuns până la Curtea de Apel Craiova. Aşa a apreciat instanţa de judecată“, spune primarul din Tismana, Marian Slivilescu.

Un nou proces între Primăria Tismana şi Direcţia Silvică

Conducerea Primăriei Tismana a vrut să cumpere locuinţa la valoarea de inventar, dar Direcţia Silvică a scos-o la licitaţie la preţul de pornire de 27.000 de lei. Primăria a acţionat din nou în judecată Direcţia Silvică Gorj, iar procesul este în desfășurare: „Am dorit să obţinem casa pe cale amiabilă, adică la valoarea de inventar. Am fi acceptat să plătim suma de 7.300 de lei. Am observat, însă, că se scoate la licitaţie, iar valoarea la care este licitată este de 27.000 de lei.

Am luat foc când am văzut că se organizează licitaţie. Noi nu putem să licităm la nesfârşit, dacă am fi participat la licitaţie. Consiliul Local mandatează şi aprobă doar o sumă. Nu ştiu cum se poate scoate la licitaţie construcţia, dar fără teren. Contestăm în instanţa de judecată dreptul Direcţiei Silvice de a vinde această casă. Noi suntem într-un proces în derulare cu Direcţia Silvică, în care trebuie să demonstreze legalitatea ocupării acestei clădiri şi includerea ei în inventarul patrimoniului Direcţiei Silvice. Legea spune că terenurile şi imobilele nerevendicate intră în patrimoniul Primăriei“, a mai spus Marian Slivilescu.

Casa nu a fost revendicată de vreun moștenitor

Tipograful Nicu Miloşescu a cumpărat, în anul 1900, un teren pe care a construit ulterior o vilă. La mică distanţă de acest loc, şi George Sfetea, cumnatul lui George Coşbuc, a cumpărat şi el un teren şi a construi o vilă, care acum are destinație turistică. La cele două locuinţe ale prietenilor săi îşi petrecerea vacanţele poetul George Coşbuc.

Casa lui Nicu Miloşescu avea un farmec aparte şi a fost imortalizată de pictorul Iosif Keber.

Tipograful Miloşescu a avut un singur fiu, care a murit devreme, astfel că nimeni nu a revendicat locuinţa.

„Se organizau în această casă chiar cenacluri literare. A avut un singur copil, care, din păcate, nu i-a urmat traiectoria tatălui şi a murit la o vârstă tânără. Nu a mai avut moştenitori. După Revoluţie, casa nu a fost revendicată pe nicio lege ulterioară anului 1990. În perioada comunistă a fost cabană de vânătoare a Direcţiei Silvice, sediul de birouri şi, apoi, casă pentru cazarea muncitorilor forestieri. Nu ştiu de ce a fost lăsată să ajungă o ruină. Nu s-a intervenit deloc în ultimii 30 de ani“, a precizat primarul oraşului Tismana, Marian Slivilescu.