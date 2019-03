Caz șocant în comuna Jupânești. Mamă acuzată că și-a tranșat bebelușul și l-a aruncat la câini

O femeie din comuna Jupânești este acuzată că și-ar fi ucis bebelușul pe care l-a născut acasă. Ceilalți copii au povestit la școală toată această grozăvie, iar dascălii au anunțat conducerea unității de învățământ, după care a fost sesizată poliția. Procurorii au deschis un dosar penal și fac cercetări sub acuzația de pruncucidere.

Trei dintre cei patru copii ai familiei au fost duși, de urgență, în centrul de plasament de la Târgu-Cărbunești.

Mărturiile au fost făcute de copii la ora de dirigenție, când au mai mulți copii care provin din familii sărmane au povestit cu ce probleme se confruntă acasă. Cristian Diaconescu, directorul școlii din Jupânești, a relatat cum au ajuns copiii să povestească despre această întâmplare îngrozitoare: „Au început să spună și ei că au avut un caz tragic în familie. Că mama lor a fost însărcinată, a născut acasă și a dus bebelușul în pod. Spuneau că ea chiar l-ar fi omorât, l-ar fi pus într-o postavă în podul casei și după ceva timp au mai găsit doar sânge în pod. Eu, 80-90% tind să-i cred pe copii și nu cred că au vrut să spună. Eu cred că mai mult le-a scăpat treaba asta. Sunt niște copii foarte izolați, retrași și timizi. Nu prea vorbesc. Au fost luați de Poliție și duși la centrul din Târgu-Cărbunești. Am fost extrem de șocat să aud așa ceva. Și eu, și întregul colectiv de la școală”.

Potrivit directorului școlii, copiii sunt mai retrași și nu prea sunt comunicativi.

Copiii vor rămâne în grija statului

Lucian Zălog, directorul adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, a precizat că părinții și-au dat acordul cu privire la internarea copiilor: „Avem acordul părinților. Este o investigație penală și nu pot să vă spun mai multe. Urmează să facem și noi o anchetă, să evaluăm situația acestei familii”.

Povestea este cunoscută de localnici

Cazul este cunoscut de localnici, dar nimeni nu a sesizat autoritățile. „Știam de doi ani. Copiii au povestit la o înmormântare. Au spus că a născut acasă, l-a dus în pod, apoi l-a tranșat și l-a aruncat la câini. Nu i-a crezut nimeni pe copii. Cei mai mici mai și inventează. Nu prea au crezut oamenii. De asta nu m-am dus și eu la poliție. Toată lumea a auzit. Copiii au povestit peste tot treaba asta. Am dat și eu declarații la poliție și am spus ceea ce știu”, a precizat un localnic.

Mama acuzată nu recunoaște

Mama acuzată susține că nu este nimic adevărat: „Am fost la Parchet. M-au chemat domnii procurori. Am spus că nu este adevărat. Să vină și să ancheteze. Eu am mai rămas însărcinată după cei patru copii, dar am făcut avort la spital, la Târgu-Cărbunești. Nici vorbă să nasc acasă ori să omor copilul! Cum să omor eu un copil?”.

Primar: „Acum doi sau trei ani părea însărcinată“

Primarul comunei Jupânești, Petre Gușiță, spune că familia nu a creat vreodată probleme și că nu crede că femeie este în stare să-și omoare copilul, cu toate că vecinii ei au spus că a fost însărcinată în urmă cu mai mulți ani: „Nu am avut niciodată probleme cu ei. Nu figurează pe lista ajutoarelor sociale. Am auzit și eu acum de la școală de cele întâmplate. Eu sper să nu fie așa pentru că nu o cred în stare pe acea femeie de așa ceva. Pare cu frică de Dumnezeu. E adevărat că au mai spus femeile că acum doi sau trei ani părea însărcinată, dar eu nu am stat să analizez. Eu sper din tot sufletul să nu fie adevărat ce se aude“.