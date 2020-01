Ceartă pe parcări în Consiliul Local! Tudor: Parcarea publică trebuie să fie un serviciu, nu o afacere!

Sistemul de taxare promis de autoritățile târgujiene a fost amânat, după ce municipalitatea avea în plan să ” jupoaie” cetățenii. Proiectul propus de primarul Marcel Romanescu prevedea prețuri chiar și de patru ori mai mari decât cele practicate de alte orașe mari din țară. „Parcarea publică trebuie să fie un serviciu, nu o afacere” a declarat viceprimarul Adrian Tudor.

Costurile ridicate dar și lipsa unor beneficii pentru cetățeni au făcut ca proiectul ce vizează plata parcărilor prin SMS să nu treacă de votul aleșilor locali. Aceștia susțin că materialul este ambiguu și, în plus, în defavoarea cetățenilor. „Tarife abonamente parcări publice: Baia Mare – 50 lei/lună; Oradea – 90 lei /lună; Timișoara – 85 lei/lună. În ședința de Consiliu Local primarul municipiului Târgu Jiu a propus abonamentul lunar pentru parcări 200 lei/lună (de 4 ori mai mare decât la Baia Mare). Am solicitat amânarea acestui material, cerând să avem o discuție serioasă în acest sens, proiectul propus făcând referire si la plata prin SMS, dar fiind incomplet, din punctul meu de vedere. Firma respectivă are contracte si in orașele menționate mai sus și urmează să primească un comision de până la 15% din sumele plătite. Proiectul privind plata parcărilor nu trebuie să se rezume doar la sms si aplicație pe telefon. Trebuie să avem parcometre, abonamente, achiziționarea de la agenți economici, etc. Un sistem bine implementat de taxare a parcărilor publice din Târgu Jiu, chiar și la 1leu/oră, poate aduce mai mulți bani la bugetul local, bani care pot fi utilizați pentru investiții în infrastructura orașului. Am propus 1 leu/ora (așa a promis dl. Romanescu în campanie). Daca cetățenii au votat această propunere atunci avem obligația să o respectam. “Promisiunea făcută e datorie curată”, a declarat viceprimarul Adrian Tudor.

Aleșii PSD susțin că prin acest proiect municipalitatea are în vedere mai mult avantajul firmei respective decât al cetățenilor din Târgu Jiu și nu numai.