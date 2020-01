Cioara care are propria cameră, jucării și o cană personalizată. Este pasărea de companie a unei tinere familii din Târgu Jiu

O cioară este nedespărțită de doi tineri din Târgu Jiu, soț și soție, care au adoptat pasărea în urmă cu șase luni. „Cronco“, așa cum a fost denumită, este ca un membru al familiei, având propria cameră, jucării, o cameră personalizată și lesă cu care este plimbată. Mai mult decât atât, pasărea are un iluminat special ca penajul să nu-i fie afectat.

Cioara a fost găsită în urmă cu o jumătate de an în Parcul Central, pe când era doar un pui şi, în plus, era rănit, astfel că nu putea să zboare. „M-a suna din parc şi mi-a spus că a găsit o cioară şi dacă poate s-o aduc acasă. Am fost de acord, după care am mers la veterinar. Ne-a dat vitamine şi antibiotice, iar după câteva zile a început să se pună pe picioare. Mânca şi începuse să devină vioaie. A stat la noi în casă şi după ce a petrecut o perioadă, timp în care ne-am jucat şi i-am acordat îngrijirea necesară, nu a mai plecat“, ne-a povestit Simona Modoran.

Cioara este scoasă la plimbare cu o lesă specială

Simona și soțul ei, Dumitru, i-au amenajat un adăpost în grădina casei, dar după un timp au luat pasărea în casă. Acum, cioara are o lesă specială cu ajutorul căreia este plimbată și are propria cameră, o cană personalizată pe care este desenată și multe jucării. „Am mutat-o acolo. Stătea închisă şi când veneam de la serviciu o scoteam afară, la plimbare, prin grădină, dar îi plăcea să stea doar pe mână. Stătea numai după noi. De cinci luni de zile l-am mutat pe «Cronco» cu noi în casă, pentru că îl considerăm ca pe un membru al familiei. Este foarte cuminte, are camera luni, are jucăriile preferate, iar mai nou aveam şi o lesă specială cu care îl scoatem la plimbare în parc“, a mai povestit Simona.

Mâncărurile preferate

Cioara are o alimentație fără sare și preferă sucul de morcovi. De asemenea, are un penaj strălucitor pentru că are un iluminat special. „M-am documentat despre ciori şi am descoperit un grup pe Facebook format mai mult din americani şi canadieni, care deţin au păsări. Am început să întreb despre alimentaţia pe care trebuie s-o primească. Are o alimentație sănătoasă bazată pe fructe, legume, orez fiert şi piept de pui, iar sucul de morcovi este preferatul lui. Îi plac mult afinele. I-am cumpărat bec UVA şi UVB special pentru păsări, care are aceleaşi proprietăţi ca şi soarele. Penajul nu-i este afectat, ci din contro, i se schimbă penele, îi strălucesc şi este foarte fericit. Ieşim cu el la plimbare“, a mai spus stăpâna păsării.

„Ne străduim s-o învăţăm câteva cuvinte de bază“

„Cronco“ este înnebunit de jucăriile din plastic și chiar încearcă să comunice cu cei doi tineri. Simona vrea să-l învețe câteva cuvinte de bază: „Are foarte jucării, în special cele din plastic îi plac foarte mult. Îi place să construiască. Scoate diverse sunete apropiate de cuvintele noastre prin care încearcă să comunice cu noi, dar şi cu jucăriile sale. Şi noi ne mirăm când o auzim. Sperăm că în curând va şi vorbi. Ne străduim s-o învăţăm câteva cuvinte de bază“.