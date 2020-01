Copil cu hidrocefalie și cu handicap, transportat cu elicopterul SMURD la spitalul din Timișoara

Andrei, un copilaș în vârstă de șapte ani, din comuna Văgiulești, a fost transportat de urgență cu elicopterul SMURD la Spitalul „Luis Țurcanu“. Băiețelul a suferit un stop cardio-respirator, fiind resuscitat de cadrele medicale de la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, după care s-a luat decizia de a fi transportat la o altă unitate medicală.

Povestea lui Andrei este înfiorătoare. El suferă de hidrocefalie și i s-a pus un furtun pentru drenarea lichidului din creier. Acest furtun trebuia schimbat o dată la șase luni, dar nu a mai fost înlocuit vreodată. De asemenea, copilul s-a născut cu labele picioarele strâmbe și nu a putut să meargă vreodată. Grav este că problema de sănătate putea fi remediată, dar părinții nu s-au ocupat ca băiețelul să fie tratat corespunzător. Din acest motiv, Andrei nu a mers până acum, el târându-se pe jos.

Reprezentanții Asociației „Glasul Sufletului“ au mers acasă la micuț și s-au îngrozit de condițiile în care trăiesc. Șapte copii trăiesc împreună cu tatăl lor grav bolnav, care are un picior amputat din cauza arteritei, mama părăsindu-i. Fata cea mare, în vârstă de 15 ani, este și tată și mamă pentru frații și surorile ei mai mici. Toți cei opt trăiesc greu de imaginat. „Pe mine m-a impresionat cel mai mult Andrei. El mi-a spus să-l duc la medic și să-i taie picioarele, pentru a-i pune altele în loc ca să poată meargă și el, la fel ca toți copii. Datorită lui am hotărât să ne implicăm în acest caz. El își dorea, de asemenea, să facă o baie. Paturile în care stau sunt pline cu urină. Nu au unde să-și facă necesitățile, pentru că nu există un WC nici măcar în curte. Este cu adevărat un focar de infecție, așa cum au constatat și autoritățile locale prin asistenții sociali“, a povestit Cristina Lia, președintele Asociației „Glasul Sufletului“. Aceasta a discutat cu medicul Bogdan Niculescu, șeful Secției de Ortopedie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu și a aflat de la el că Andrei poate fi recuperat și că ar putea să meargă.

Copilul a făcut convulsii

Cu acceptul tatălui, Cristina Lia l-a dus pe Andrei la spital pentru a fi consultat de medicul Niculescu. Pe drum, aceasta a constatat că micuțul tușește și a hotărât să-l ducă la Secția de Pediatrie pentru a fi consultat. Băiețelul a început să se simtă din ce în ce mai rău. Avea febră foarte mare și a făcut convulsii, fiind nevoie să fie resuscitat. Și sora sa mai mare, care îl însoțea, a început să se simtă rău, astfel că s-a internat în spital. „Starea lui Andrei s-a agravat de noaptea trecută. A făcut convulsie și după un examen CT s-a hotărât transferarea de urgență la un alt spital. Singurul spital care l-a primit a fost cel din Timișoara (Louis Țurcanu). Echipa asociației a fost alături de Andrei până la urcarea în elicopter, iar în spital a rămas internată Suzana, sora cea mare a lui Andrei. Și cei de acasă sunt răciți, dar încercăm să-i monitorizam cumva. Primăria și asistența socială sunt alături de ei cu tratament și supraveghere“.

Transportat cu elicopterul SMURD

Medicii au cerut să fie transportat la un alt spital. Pentru că tatăl, internat și el în spital din cauza arteritei, nu a fost de acord să fie transportat la un alt spital din țară, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj a intervenit de urgență și l-a luat în plasament. „Vineri am introdus ordonanță președințială ca să-i luăm în plasament pe toți copiii, dar instanța a respins solicitarea noastră și atunci am deschis un proces pe procedură normală. Tatăl nu a vrut să dea semnătură să fie transportat cu elicopterul și am intervenit și am făcut plasament în regim de urgență, după care am dat consimțământul să fie transportat la Timișoara, în prima instanță la Spitalul de Copii «Louis Țurcanu» și apoi a fost transferat la un alt spital. Copilul este pe mâini bune. Vrem să menținem plasamentul copilului“, a spus Laurențiu Diaconescu, directorul DGASPC Gorj.

Alături de copilaș se află un reprezentant al DGASCP Gorj.

Familia a fost ajutată de Becali

Familia din Văgiulești a fost ajutată, în urmă cu mai mulți ani de Gigi Becali. Acesta a venit atunci cu elicopterul și a cumpărat o casă pe care le-a oferit-o, împreună cu aparatură electrocasnică. Acum, locuința nu mai are gard, deoarece scândurile au fost luate și puse pe foc. Nici aparatura pusă la dispoziție nu mai există, fiind vândută.