CSM Târgu Jiu și LPS Târgu Jiu au încheiat un parteneriat. ”Vom forma o echipă pentru Campionatul Național”

Clubul Sportiv Municipal Târgu Jiu și Liceul cu Program Sportiv din oraș au dat-o la pace. Cele două instituții au semnat un parteneriat de colaborare, îngropând astfel securea războiului.

După ce s-au contrazis pe mai multe aspecte legate de funcționarii, conducerea celor două entități sportive au ajuns la un consens. Vor face front comun de dragul sportului gorjean. „Am ținut să avem o colaborare bună cu Liceul cu Program Sportiv și am fost și am discutat pe baza unui protocol pe care l-am și semnat pe un an de zile să vedem cum merge treaba. Protocolul prevede faptul că noi ne putem împrumuta jucători ca să facem o echipă competitivă în Campionatul Național. Nu puteam să concurăm unii cu alții, nu e corect, nu poți să faci performanță așa. Am și încheiat un contract cu activitate sportivă și cu antrenorul Liviu Andrieș care are vechi state în Liga Națională. Acesta se ocupă de activitatea cu divizia A fete”, a declarat Dan Ilieș, expert sportiv CSM Târgu Jiu.