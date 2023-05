Cum a ales Adrian Dăianu PSD-ul

Adrian Dăianu, directorul Edilitara Public S.A.- societate aflată în subordinea Consiliului Local Târgu Jiu, care a făcut vineri pasul spre PSD, spune că alături de formațiunea politică aleasă acum de el poate contribui la proiecte benefice Gorjului.

Decizia lui Dăianu vine într-o perioadă extrem de încărcată în plan politic, cu un PNL fărâmițat de ambițiile personale ale liderilor – din care a decis să plece, un USR aflat în derivă și AUR care ar lua pe oricine, indiferent de traseul parcurs, profesional sau politic. Astfel explică Adrian Dăianu înscrierea în PSD. El declară că a ales să se alăture unei echipe care e preocupată de problemele județului.

„Am luat o decizie rațională, foarte atent cântărită. Pentru mine contează că mă alătur unei echipe care e formată din oameni de dialog, axați pe proiecte de dezvoltare a județului, alături de care vreau să contribui la orice proiect benefic și de viitor. Gorjul nu duce lipsă de resursă umană și am certitudinea că ne vom regăsi unii cu alții vizând un țel comun”.

Adrian Dăianu a declarat pentru Impact faptul că la problemele din sistemul energetic există soluții, iar rezolvarea depinde de factorul de decizie. „Cunosc sistemul energetic al României în ansamblul său și pot afirma că există soluții reale de salvare atât a fenomenului în sine cât și de evitare a riscului pierderii locurilor de muncă. Vin dintr-o societate foarte mare și extrem de importantă din punct de vedere strategic privind securitatea energetică a țării, Hidroelectrica, și înțeleg foarte bine întregul ansamblu. Faptul că am avut prilejul de a face echipă cu oameni capabili a contat mult, iar asta s-a văzut în rezultatele obținute de-a lungul timpului. Implicarea mea activă în politică are ca obiectiv expunerea și implementarea soluțiilor pe care le am la problemele cu care se confruntă Gorjul”, a declarat Dăianu.

Adrian Dăianu a plecat din PNL Gorj prin demisie.