Cupa „Stelele Aninei” a ajuns la Gorj

34 de karatisti gorjeni au reprezentat sambata, 8 iunie, judetul Gorj la campionatul de karate „Cupa Stelele Aninei”, competitie sportive care s-a desfasurat in localitatea Anina, judetul Caras-Severin. Este vorba de copii si tineri cu varste cuprinse intre 4 si 24 de ani, sportivi legitimati ai ClubuluI Sportiv Budo Kan din Targu Jiu.

La aceasta competitie au participat peste 150 de sportivi din toata tara, drept pentru care batalia pentru locurile fruntase a fost una acerba. Sportivii CS Budo Kan Targu Jiu au reusit sa obtina cel mai mare punctaj, fiind premiati cu medalii si Cupa „Stelele Aninei” (loc 1 in clasamentul pe cluburi )de karate.

Sportivii CS Budo Kan Targu Jiu in perioada urmatoare vor sustine examentul de grad, dupa care se vor pregati pentru cantonamentul de la Ranca, programat sa aiba loc in luna august, iar in toamna vor participa la cele doua campionate importante: „CAMPIONATUL EUROPEAN ” si „CUPA ROMANIEI ” care se vor desfasura in Timisoara.