Dan Ilie Morega: „Am ținut la pieptul meu un șarpe…Marcel Romanescu și-a dovedit adevărata lipsă de caracter și este doar pe interes!”

Dan Ilie Morega, președintele „Institutului de Analiză, Investigații Publice și Politice”, îl critică în termeni foarte duri pe Marcel Romanescu, primarul Municipiului Târgu Jiu, pe pagina sa de socializare, arătându-se dezamăgit de acesta, atât din punct de vedere politic, dar și al relației personale dintre cei doi. Morega îl compară pe Marcel Romanescu cu un șarpe, pe care l-a ținut la pieptul său, și în același timp îi reproșează acestuia că l-a făcut dintr-un simplu salariat la AJOFM omul care este astăzi.

Președintele „Institutului de Analiză, Investigații Publice și Politice”, Dan Ilie Morega, se arată dezamăgit de Romanescu pentru ca a avut „nesimțirea” să-i „tragă țeapă” cu o întâlnire, care trebuia să aibă loc între cei doi, pentru a discuta anumite teme politice. În același timp, Dan Ilie Morega îi mai reproșează actualului primar că de Sfântul Ilie nu ia dat un telefon sau măcar un mesaj, ținând cont că timp de 20 ani l-a considerat ca și pe copilul său.

Morega consideră că aceste reacții, ce vin din partea lui Romanescu față de el, se datorează faptului că l-a criticat că nu se ține de cuvânt în ceea ce promite în fața electoratului și că este doar pe interes.

Tot odată, președintele „Institutului de Analiză, Investigații Publice și Politice” îl consideră pe Romanescu un infatuat, dar și că este plin de mândrie prostească. La final de postare îi recomandă actualului primar să fie mai onest și să nu se mai considere jupân.

„Marcel Romanescu și-a dovedit adevărata lipsă de caracter și este doar pentru interes…”

„Pe Marcel Romanescu l-am iubit pentru că l-am luat de la 23 de ani la Universitatea «Constantin Brâncuși » asistentul meu universitar și circa 20 de ani am lucrat împreună. Eu l-am preluat pe Romanescu de la AJOFM. Dacă nu te luam eu de la AJOFM, rămâneai un simplu salariat la această instituție, loc de unde puteai să îți iei adio de la politică. Așadar, cu alte cuvinte, te-am promovat, te-am iubit și te-am ocrotit și ai ajuns și în politică ceea ce ești în prezent. Târziu am realizat că abia acum ți-ai dat arama pe față și am ținut la piept un șarpe. Am ținut și țin la el dar, de când e primar, m-a dezamăgit până la lacrimi, știind că eu sunt un om foarte sentimental.

Marcel Romanescu și-a dovedit adevărata lipsă de caracter și este doar pentru interes.

Pentru că l-am criticat în mod voalat că nu se ține de cuvânt, urmând să am o întâlnire cu el pe probleme de campanie, într-una din zilele anterioare, m-a mințit că între orele 11:00-12:30 ne vom vedea. Însă, în nesimtirea de care a dat dovadă, nici măcar nu mi-a dat un telefon sau un mesaj ca să îmi spună că nu poate să ajungă și că este ocupat.

Mai mult decât atât, considerat de mine ca membru al familiei mele, a avut nesimțirea ca, între 1740 de felicitări pe care le-am primit de Sfântul Ilie, având în vedere “respectul” său fată de mine, nu mi-a dat nici măcar un mesaj de «La mulți ani! », ce să mai vorbesc de un telefon?! Asta arată respectul său față de cei 20 de ani în care a stat alături de mine, dar și de când este primar. Poate că am făcut pentru el multe din câte nu merita.

Chiar dacă încă nu m-am liniștit în privința ignorării acestui infatuat și cu mândrie prostească, trebuie să îi mai adresez un îndemn.

Dragă Marcele, lasă-ți aceste racile la o parte și fii mai onest și mai modest pentru că atunci te va iubi electoratul, nu prin comportamentul tău de jupân.”, a comentat Dan Ilie Morega, președintele „Institutului de Analiză, Investigații Publice și Politice”, pe pagina sa de socializare.