Dorian Popa în lacrimi pe scena de la Rovinari: ”îmi venea să plâng în hohote”

Dorian Popa a susținut în concert caritabil în Orașul Rovinari pentru Sara, o fetiță bolnavă grav. Diagnosticată cu leucemie, minunea de copil este tot ce le-a mai rămas părinților după ce fratele său de 21 de murit într-un tragic accident de mașină.

Asociația Uniunea Femeilor din Gorj în parteneriat cu Primăria Orașului Rovinari au venit în sprijinul familiei și au organizat, vineri 17 ianuarie, la Casa de Cultură Rovinari, un spectacol caritabil.

Dorian Popa a răspuns din prima afirmativ la invitația făcută de organizatori: ”Mergem să ajutăm un tânăr suflețel care are nevoie de noi. Azi muncim pentru a ajuta, nu pentru a câștiga” a transmis acesta pe canalul său de youtube. Numai că în drumul său spre locație, Dorian Popa a avut parte și de un eveniment mai puțin plăcut. Pe lângă ceața și gradele cu minus de afară, care i-au dat puțin de furcă, acesta s-a ales și cu o ”mini amenduță” pentru că circula cu 80 km/h în localitate.

”În drum spre Rovinari am luat o mini amenduță pentru 80 la oră în localitate însă scuza mea este că era mijlocul pădurii Johnule. Nu am știut că este localitate, înainte de Țicleni”.

Pe scenă emoțiile l-au copleșit pe Dorian Popa atunci când o persoană din primul rând i-a întins un telefon pe care Sara era pe video call și acesta a început să plângă.

”Astăzi am trăit niște lucruri pe care nu le-am trăit niciodată în viața mea. Eram pe scenă, cântam pentru Sara și la un moment dat un domn din primul rând, nu-mi dau seama dacă era rudă directă sau dacă era tatăl, îmi întinde un telefon pe care Sara era pe video call din spital, Johnule. I-am dedicate piesa ”Bună ce mai zici” i-am spus câteva cuvine. A început să plângă de fericire, vreau eu să cred. În momentul în care am văzut-o pe Sara că începe să plângă Johnule, pentru prima oară în viața mea, vă dau cuvântul de onoare, că m-a apucat plânsul pe scenă și când am văzut că s-a întors cu spatele am dat telefonul pentru că nu am vrut s-o întristez. Nu-mi mai reveneam, îmi venea să plâng în hohote pe scenă și am oprit puțin muzica, le-am pus oamenilor să facă gălăgie pentru Sara, m-am smotocit de două ori, m-am șters la ochi Johnule și am continuat treaba. Emoția a fost colosală. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putut participa la acest super eveniment organizat de cei din Rovinari și felicitări lor că-și ajută semenii” a transmis artistul.