Două festivaluri montane de muzică rock, luna acesta

Iubitorii de muzică rock au două mari motive de bucurie, luna aceasta. Două festivaluri montane de muzică rock, Slowride Transalpina Fest și RockFest Transalpina, vor avea loc începând cu 12 iulie la poalele Munților Parâng mai precis la Baia de Fier și Rânca.

SLOWRIDE TRANSALPINA FEST continuă și în 2019 cu cea de-a treia ediție a festivalului și strânge din nou pasionații de motociclete și muzică bună la Baia de Fier, Județul Gorj, de această dată în weekendul 12-14 iulie.

Paticipanții sunt așteptați, la poalele Transalpinei, cu un line-up menit să ofere o experiență muzicală completă, îmbinând muzica rock cu tradiționalul și experimentalul.

Printre headlinerii celor două seri de concerte se numără Dirty Shirt & Orchestra, Implant Pentru Refuz, ALTAR și Coma.

Vineri, 12 iulie, cap de afiș va fi trupa bucureșteană de metal alternativ COMA, o formație obișnuită a cluburilor și festivalurilor rock din România și nu numai. Activează de aproximativ 20 de ani, timp în care au ”crescut” o întreagă generație de împătimiți ai sunetelor agresive.

Headlinerul zilei de sâmbătă, 13 iulie, este Dirty Shirt, trupă transilvăneană considerată una dintre cele mai originale formații de rock din Europa de Est. Muzica lor, bazată pe metal hardcore, se combină perfect cu sunetele tradiționale și cu instrumentele populare. Iar colaborarea lor cu Ansamblul Transilvania, cu care vor urca pe scena de la Slowride Transalpina Fest, este ceva de neratat!

Restul line-upului cuprinde trupe foarte diverse: de la ”veteranii” ALTAR, prieteni ai festivalului încă de la prima ediție, și militanții Implant Pentru Refuz, la experimentalii Oameni Necunoscuți.

Program concerte – vineri, 12 iulie: Coma; Implant pentru Refuz; Days of Confusion; Alex and the Fat Penguins; Riot Monk; Loud Inc.

Program concerte – sâmbătă, 13 iulie: Dirty Shirt & Orchestra; ALTAR; C.A.S.H.; Jinxy Von D’Ers; Basska; Oameni Necunoscuți (O.N.)

”Deja tradiționala paradă moto, în care vom forma cel mai mare tricolor din motociclete, nu va lipsi nici anul acesta, fiind programată pentru sâmbătă, 13 iulie, în jurul prânzului.

Vom avea și nelipsitele concursuri moto, dar și foarte multe surprize, atracții și activități noi în festival. Păstrăm suspansul, ca să vă bucurați de ele la fața locului.

Așa cum ne-am obișnuit, gazda evenimentului va fi prietenul nostru Cristian Hrubaru, iar Rock FM va fi partener media.

Participanții care dețin abonamente de 3 zile la eveniment beneficiază de loc pentru cort în campingul amenajat în cadrul festivalului.

Copiii sub 14 ani, însoțiți de părinți, au acces gratuit. Consultați regulamentul festivalului pentru afla mai multe informații cu privire la condițiile de acces” au transmis reprezentanții festivalului.

RockFest Transalpina

Pe 19 și 20 iulie este programată la Rânca, pe platoul de la intrarea în stațiune, ediția a treia a RockFest Transalpina. Vor concerta: Ember Fire, Gothic, Black Metallica Tribute, The Rock, Onenightstand, Jinx von D’ers, Riot Monk, Firma și Cargo. Organizatori ai evenimentului sunt: Consiliul Județean Gorj, Asociația „Acasă la Brâncuși“, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului“ și Școala Populară de Artă. Parteneri sunt: Prefectura Gorj, Primăriile din Novaci și Baia de Fier, Serviciul Public Județean al Salvamont, Asociația Concesionarilor din Rânca și Obștile Cerbu și Bercești.