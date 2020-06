Drama prin care a trecut eleva care făcut o lucrare perfectă la Matematică, dar a primit nota 6 la Evaluarea Națională

Eleva căreia i-a fost corectată greșit lucrarea la proba Matematică de la Evaluarea Națională a suferit un șoc. Lucrarea a fost notată inițial cu 6, în condițiile în care după ce a fost recorectată de două ori a primit 10.

Cristina Migiu, din comuna Bâlteni, a povestit că i-au amorțit mâinile atunci când a aflat nota la Matematică: „A fost un şoc pentru mine. Eram sigură pe notă. Nu mă aşteptam să iau sub 9,50. Când am văzut nota, a fost un real şoc, pentru că era o diferenţă foarte mare. Atunci, m-am speriat foarte tare. Îmi amorţiseră mâinile. Eram în stare de şoc. Am depus contestaţie, iar zilele de aşteptare până la afişarea notei finale au fost foarte lungi. Mă gândeam tot timpul la ce va urma. A fost o perioadă grea. Nu am putut să dorm. Nu puteam să vorbesc sau să mă gândesc la altceva. Chiar mă gândeam şi la posibilitatea ca nota să fie scăzută. Sâmbătă, când am văzut că am primit nota 10, am fost prea mulţumită“, a relatat Cristina.

„Mi-a fost frică acum să nu păţească ceva din cauza stresului“

Fata a avut înainte unele problemele de sănătate cauzate tot de stresul de la școală. Mama ei, Maria, educatoare la grădiniţă, a mărturisit că i-a fost teamă ca fiica ei să nu fie afectată din nou: „Când a aflat că a primit nota 6 la Matematică, fata a început să tremure, ştiind că lucrarea era foarte bună. A avut un şoc. I-au amorţit puţin mâinile. Nici prin cap nu i-a trecut că nu va lua nota pe care trebuia s-o primească. A plâns foarte mult. A trecut printr-un stres puternic. Am avut problemele cu ea înainte. A avut o problemă de sănătate. A dat o lucrare la care nu a făcut şi a făcut tensiune, iar urmarea a fost că i s-a spart un vas de sânge la nas. Am mers cu ea atunci la medic şi a urmat un tratament. Mi-a fost frică acum să nu păţească ceva din cauza stresului. Este foarte ambiţioasă şi se consumă mult. Cu timpul, se va maturiza. După ce a depus contestaţie, a stat timp de o săptămână, până la afişarea notei, într-un mare stres“.

„Nu știu cum s-a ajuns în situaţia aceasta“

Cristina nu îşi explică cum lucrarea sa de 10 a primit inițial 6: „Nu ştiu ce s-a întâmplat şi cum s-a ajuns în situaţia aceasta, să existe o diferenţă aşa de mare. Poate că dacă era la Limba şi literatura română aş fi înţeles, pentru că este interpretabil, dar la Matematică, dacă nu îţi dă rezultatul, atunci lucrurile sunt clare. Ai baremul în faţă şi nu poţi să pui alte note, decât ce este pe barem. Mă gândesc că poate nu a fost din vina profesorului, pentru că a absolvit o facultate, şi că este vorba de o eroare de calculator“.

Va merge la liceul la profilul matematică-informatică

Cristina a învățat foarte mult pentru examenul de Evaluare Națională. A făcut meditaţii şi lucrat în timpul liber: „M-am pregătit mult pentru examen. La Matematică, lucram zi şi noapte. Am făcut meditaţii la Matematică şi Limba şi literatura română. Am avut profesori la şcoală care ne-au susţinut pe perioada pandemiei, care ne-au dat teste, lucram şi ne explicau unde greşeam“.

Cristina va merge să studieze la liceu la profilul matematică-informatică.