După Lădaru, Iordache îl vrea afară din ALDE și pe vicele Consiliului Județean, Ninel Muja

Vicepreședintele Consiliului Județean, Ninel Muja, și-ar putea pierde funcția. Cei care amenință cu debarcarea lui Muja sunt, culmea, colegii de partid din 8ALDE, care îl acuză că nu este implicat suficient în activitatea politică. Președintele Ion Iordache nu a renunțat nici la ideea excluderii din partid a consilierului municipal Eduard Lădaru.

Din dorința de a curăța partidul de așa-zișii oameni neimplicați politic, liderii ALDE Gorj, Ion Iordache și Robert Filip, sunt la un pas de a pierde funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean. Primarul din Rovinari a spus cât se poate de clar că îl vrea exclus din partid pe Muja. Având în vedere tensiunile dintre ALDE și PSD, asta ar putea însemna și pierderea celei mai importante funcții politice la nivel județean. „Cred că este momentul să tragem un semnal de alarmă pentru oamenii care ar trebui să muncească mai mult. Domnul Muja are cea mai mare funcție politică din partid și se află printre oamenii care muncesc cel mai puțin. Atât timp cât va trage în direcția în care trebuie și este alături de noi, este în regulă, dacă nu, nu vom tolera sub nicio formă astfel de oameni. Pe noi ne interesează să facem un alt fel de politică, nu să ne facem poze pe la evenimente, să stăm la mese și la protocoale. Activitatea asta zero pe care a avut-o domnul Muja, dacă nu crește, propunem către Delegația Permanentă și, ulterior, la București, să fie exclus. Vreau să îmi spună și mie un proiect de hotărâre pe care l-a făcut el în CJ sau un contract semnat de dumnealui pe fonduri europene sau o comunitate pe care a ajutat-o”, a declarat Robert Filip.

„Pe noi nu ne interesează funcții”

Președintele Iordache spune și el că ALDE preferă să piardă o astfel de funcție, decât să țină acolo un om neimplicat. „A fost un semnal de alarmă tras de către colegii de Birou. Vrem să fie responsabil. Este cel care nu s-a achitat de obligațiile pe care le avea față de organizație. Pe noi nu ne interesează atât de mult anumite posturi și anumite funcții”, a spus Ion Iordache. De cealaltă parte, Ninel Muja nu a dorit să comenteze declarațiile colegilor de partid. „Nu vreau să comentez acest subiect în Săptămâna Mare, în apropierea unei mari sărbători creștinești, când oamenii trebuie să fie mai buni”, a transmis Muja.

Lădaru, acuzat că s-a asociat cu…PSD

Nici conflictul dintre Iordache și Lădaru nu a fost stins, iar președintele de partid îi reproșează consilierului local, culmea, că s-a aliat cu PSD. Iordache spune că excluderea lui Lădaru nu are legătură cu dorința acestuia de a candida la șefia partidului. „Atât timp cât în Delegația Permanentă s-a votat în unanimitate… Erau acolo oameni care și la un eventual tur de alegeri în interiorul partidului, aceiași oameni trebuiau să voteze pe cine preferă. Atât timp cât toată lumea a vrut ca el să nu mai facă parte din acest partid, cu siguranță acei oameni nu l-ar fi votat indiferent ce funcție ar fi vrut el să obțină în interiorul partidului. Domnul Lădaru a făcut în repetate rânduri demersuri care nu au fost asumate de către noi și de care nu am avut cunoștință. S-a asociat cu alte partide și au avut demersuri care ne-au afectat”, a mai declarat Iordache.

„Își încheie cariera politică”

Vicepreședintele ALDE Târgu Jiu, Marius Dumitrașcu, spune chiar că excluderea lui Lădaru ar însemna încheierea carierei politice pentru acesta. „Am avut mai multe discuții cu Edi înainte de a se întâmpla ultimele evenimente. Din păcate, din punctul meu de vedere, a ales să își încheie cariera politică. Este o alegere personală, trebuie respectată și ajutăm și noi la asta prin măsurile pe care le vom lua. În afară de a fi zgomot în presă, pentru noi lucrurile sunt destul de clare. Oamenii care nu doresc să meargă în direcția echipei vor fi excluși”.