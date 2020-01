Expediție în cătune izolate în munți, unde oamenii trăiesc fără energie electrică

Aproximativ 20 de persoane din Gorj și din alte județe au participat, duminică, la o expediție la localnicii din cătunele izolate din Munții Cernei, majoritatea fiind bătrâni. Aceștia și-au umplut rucsacurile cu produse alimentare, haine și alte produse de uz casnic. Acțiunea s-a desfășurat la inițiativa lui Claudiu Fiu, vicepreședintele Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Gorj. „Am reușit să ajungem în satele Ineleț și Scărișoara, cătune izolate din Munții Cernei. 18 persoane am luat parte la această expediție. Au venit chiar și din județul Argeș. Le-am dus oamenilor de aici produse alimentare, de uz casnic și ce au nevoie. Acolo trăiesc oameni trecuți de 60 de ani, care sunt, în general, nevoiași. Au nevoie de un mic ajutor“, a spus Claudiu Fiu.

Au urcat pe scări amplasate pe versanții muntelui

Traseul a fost dificil. Participanții au urcat pe niște scări special amenajate pe stâncă. S-au întâlnit, apoi, cu localnicii și au petrecut, apoi, la o agapă. „Am urcat în jurul ore 8-9 dimineața. După trei ore de escaladă pe munte, a mai durat două ore până am ajuns la prima casă. Acolo ne-am întâlnit cu localnicii care au venit cum au putut, pentru că au casele răsfirate, cam o oră de mers între case. Nu există drum, ci doar o potecă între casele respective. Am făcut o masă cu ei acolo și am stat de vorbă. A urmat coborârea cam la limita întunericului“, a relatat Claudiu Fiu.

„Oamenii trăiesc din ce le oferă natura“

Localnicii le-au povestit vizitatorilor că trăiesc fără curent electric și consumă doar alimente provenite din propriile gospodării. „Și-au dat seama ce înseamnă să fii singur, să socializezi. În special, copiii au rămas impresionați de modul în care trăiesc, pentru că ei nici nu concep că aibă o casă fără energie electrică, fără televizor sau frigider. Oamenii trăiesc din ce le oferă natura. S-au bucurat de brânza și fructele oferite de localnici“, a mai precizat Claudiu Fiu.