Expoziție de fotografie etnografică și expoziție de portret într-o singură zi

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj vă invită joi 28 martie 2019 ora 12.00 la vernisarea expoziției „Portretul” care va avea loc în sala „Florin Isuf”. Expoziție va cuprinde mai multe lucrări portret realizate de artiști din Israel, Germania, Bulgaria, România și Serbia în timpul celor 29 de ediții Gorj Fest. Curatorul expoziției, Theodor Dădălău spune că expoziția se vrea a fi o retrospectivă Gorj Fest, deoarece anul acesta se va organiza ediția cu numărul 30.

Festivalul Internaţional de Arte Vizuale GorjFest a înregistrat un real succes de la an la an și asta datorită lucrărilor realizate de artiştii internaţionali şi români care şi-au demonstrat creativitatea în timpul taberei. Lucrările realizate în fiecare an prin intermediul celor trei secţiuni ale festivalului pictură, film documentar şi fotografie artistică au fost apreciate la nivel internațional.

Tot joi 28 martie 2019, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj organizează o a doua expoziție la Galeria de Artă Imza Art din Petroșani. Expoziția de fotografie etnografică „Oltenia eternă” cuprinde imagini din arhivele Centrelor pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, dar și sculpturile în lemn ale lui Amos Morușcă, Gorj. Vernisarea expoziției va avea loc la ora 18.00.

Iubitorii de artă sunt așteptați timp de o săptămână să vadă lucrările din cele două expoziții, de la Târgu Jiu și Petroșani.