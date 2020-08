Filip, acuzat că a vrut să își cumpere un contracandidat: ”Ce vrei să îți ofer ca să nu candidezi împotriva mea?”

- Advertisement -

Luptă dură la Rovinari, între candidații la primărie. Deși nu sunt decât patru persoane înscrise în competiția pentru fotoliul de primar, lupta nu este deloc una curată. Candidatul Pro România, Laurențiu Chivu, îl acuză pe actualul edil, Robert Filip, de faptul că nu îi aprobă cererea depusă pentru a-și putea amplasa materialele electorale în spațiile publice.

Între Chivu și Filip nu a existat niciodată o relație bună, ba din contră. Situația s-a înrăutățit însă și mai tare după ce Filip s-a înscris în PNL și, deși Chivu fusese validat de partid drept candidat la Rovinari, conducerea PNL Gorj i-a transmis că trebuie să facă echipă cu cel cu care se luptase patru ani în Consiliul Local. Astfel, Chivu, asemenea altor colegi din județ care au refuzat să accepte umilința conducerii PNL, și-a găsit un alt partid din partea căruia să candideze: ProRomânia. Numai că nici așa nu-i este bine. Acum, Chivu se vede pus în situația de a nu putea să își instaleze materialele electorale în spațiile publice, deoarece Filip nu îi aprobă cererea.

”În Rovinari, la ora actuală, prin președintele Pro România, Alin Văcaru, am depus la Primăria Rovinari o cerere prin care am solicitat să ni se aprobe să montăm și noi bannere prin oraș. Suntem în 19 august și încă nu am primit aprobare. Ca să nu ma spun că nici anul trecut, atât la europarlamentare, cât și prezidențiale, nu am primit aprobare să montez bannere prin oraș. De aceea rovinărenii trebuie să fie informați corect: în Rovinari nu am puse bannere, nu pentru că nu am vrut sau pentru că nu am, ci din cauză că nu am primit aprobare și nu am putut să le montăm. De aceea am rugat colegii de pe lista de Consiliu Local să montăm aceste bannere pe la balcoanele blocurilor sau pe spațiile comerciale ale privaților”, a declarat Laurențiu Chivu, candidatul ProRomânia la Rovinari, la Radio Impact.

A fost ofertat cu posturi călduțe, dar a refuzat

Mai mult decât atât, Laurențiu Chivu susține că atunci când i s-a adus la cunoștință faptul că nu va mai fi candidatul PNL la Primăria Rovinari, Dan Vîlceanu l-a luat și l-a dus la discuții, în biroul lui Robert Filip. Să o dea la pace, Chivu a declarat că i s-au promis, chiar de către primar, o serie de posturi bine plătite, dar pe care le-a refuzat.

”L-am întrebat pe domnul președinte Dan Vîlceanu și Biroul Permanent Județean să îi înformeze corect pe rovinăreni de ce a fost schimbat Chivu de la PNL și a fost adus Filip Robert. Nu am primit niciun răspuns. Eu cu echipa PNL de la Rovinari și cu rovinărenii am fost pe primul loc la prezidențiale. În decembrie, 2019, am fost validat în Biroul Permanent Județean (candidat PNL la Rovinari-n.r.), în 2020 eram candidat. Dădusem comandă de afișe, bannere și așa mai departe. M-am trezit spre sfârșitul lui februarie că știți, o să fie Filip candidatul PNL la Rovinari. Păi ne-am bătut patru ani de zile cu Filip să arărm toate neregulile, am aratătat totul pe pagina mea de socializare cu documente justificative toate aceste aspecte și acum ce să fac, să bat palma cu el? În martie, domnul președinte Dan Vâlceanu m-a sunat și m-a rugat să beau o cafea cu el. Ca să-mi dau seama, când m-am urcat în mașina dumnealui, că m-a dus cu mașina exact la domnul primar Filip, în birou. Haideți să mergem sus, să stăm de vorbă cu dumnealui. Ce anume să discut cu dumnealui? Hai să nu te mai amenințe sau să îți mai vorbească urât, cu măscărici, cu păcălici… am fost la dumnealui, primul lucru care m-a întrebat: ce vrei să îți ofer ca să nu candidezi împotriva mea. Îți ofer post de director la CEO, îți ofer post în primărie, adminstrator public, ce vrei tu, numai să nu candidezi împotriva mea. Mai fratele meu, ți-ai bătut joc de rovinăreni patru ani de zile și acum vrei să bat palma cu tine?”, a mai spus Laurențiu Chivu.