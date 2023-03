Fragmente umane au găsite ieri de către un iubitor al plimbărilor în aer liber. Acestea erau la o distanță de 50 de metri de potecă. Cel care a făcut descoperirea a găsit inițial craniul, apoi restul oaselor împrăștiate. De altfel bărbatul a descoperit și păr de femeie.

”Spre Inelul Doamnei din Sohodol, la ultimul urcuş, am pierdut poteca şi m-am îndepărtat la circa 50 m spre nord, orientându-mă vizual. În iarbă, am dat întâi de un craniu uman, cu câţiva dinţi, asemănător cu altele văzute la muzee. Iniţial, l-am pus pe o piatră ca să-l examinez, fiindcă nu prea-mi venea a crede că e real. La câţiva paşi însă, am dat peste oase înşirate pe o rază de circa 15 metri, unele şi printre stânci, apoi am descoperit o meşă/păr feminin. Atunci am alertat organele de poliţie care au sosit rapid la faţa locului, iar apoi personal de la Salvamont împreună cu un colonel de la SIC” a transmis turistul.