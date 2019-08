Funcționarii Primăriei Motru au rămas fără sporul de condiții vătămătoare

Toți funcționarii din cadrul Primăriei municipiului Motru nu vor mai primi sporul de condiții vătămătoare, care fusese redus de la 15% la 5% în urmă cu ceva timp. Gigel Jianu, primarul municipiului Motru, a declarat că, în urma unor verificări, au fost găsite o serie de nereguli în buletinul de determinare, astfel că a luat decizia ca sporul să fie anulat: „Nu avem un buletin de determinare corespunzător. S-a întocmit un buletin de determinare pentru condițiile de lucru pentru toți angajații primăriei, dar eu l-am considerat eronat și am cerut refacerea acestui buletin“.

Primarul Gigel Jianu a precizat că un alt motiv pentru care s-a renunțat la acordarea sporului îl reprezintă problemele financiare cu care se confruntă primăria.

16 milioane de lei pentru a putea supraviețui

Primăria municipiului Motru are nevoie de o sumă de 16 milioane de lei pentru a putea să achite toate cheltuielile pe care le are până la finalul acestui an. Primarul orașului, Gigel Jianu, a instituția pe care o conduce ar putea să ajungă chiar într-un blocaj dacă nu se vor aloca sumele necesare la rectificarea bugetară: „Nu se știe încă sumele pe care le repartizează Consiliul Județean Gorj. Avem nevoie de 16 milioane de lei. Mai putem să supraviețuim doar până la începutul lunii viitoare, așa că avem nevoie de rectificarea bugetară ca de aer, după care vor fi problemele mari, de la salarii, utilități, servicii și absolut tot“.