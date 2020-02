Georgiana are nevoie de noi. Vrea să trăiască!!

Povestea Georgianei este extrem de tristă. Luptă cu o boală necrutățoare dar are un vis puternic, acela de a-și vedea copilul mare. Are nevoie de bani pentru a merge mai departe, și, oricât s-ar mobiliza familia suma ce trebuie strânsă este peste puterile acesteia. Cei care doresc să contribuie la dorința unui copil de a crește alături de mama o pot face printr-o donație, oricât de mica ar fi ea.

“ Mami! Nu-i așa că mamele nu mor niciodată?

– Nu mor, eu am să trăiesc și am să fiu lângă tine, am să te privesc cum crești, am să te duc la școală, o să facem temele împreună.

– Promiti?….

– Promit!

Am 34 de ani și am un băiețel de numai 11 anișori. Sunt diagnosticată cu cancer ovarian care s-a extins și la stomac. Am primit o șansă la viață de la o clinică privată din Turcia, trebuie să strâng o sumă foarte mare de bani dar nu am posibilități materiale. Familia, prietenii, toti s-au mobilizat și au strâns o sumă de bani care mă ajută doar pentru investigații….Fără voi eu nu pot să mă țin de promisiune ‼ Am o șansă la viață, vă rog ajutați-ma să trăiesc‼“, este strigătul de ajutor al Georgianei care își dorește din tot sufletul să trăiască pentru puiul ei. Dorința copilului de a crește alături de mamă atârnă de cei 24 mii de dolari, bani de care Georgiana are nevoie pentru o interventie chirurgicală. O singură clinică i-a oferit o speranță și mama nu are de gând să piardă acest război cu boala.

Cei care doresc să o ajute o pot face prin conturile Asociației Uniunea Femeilor din Gorj. Contul este RO91 RNCB 0779 1597 8120 0001 Banca Comercială Română S.A. Cod SWIFT RNCBROBU cu mențiunea: Georgiana.

Totodată, vor avea loc campanii de donații în instituțiile publice, totul pentru ca Georgieana să poată să-și vadă copilul mare.