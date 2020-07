Gorjeanul care a și-a scos la vânzare animalele din gospodări pentru a-și ajuta soția bolnavă

Povestea unui gorjean care trăiește într-o comună din județul Caraș Severin a înduioșat o țară întreagă. Gheorghe Botgros a anunțat că își vinde toate animalele din gospodărie, pentru a avea bani să meargă la recuperare cu soția sa grav bolnavă. Imediat, bărbatul a primit mai multe donații bănești și nu a mai fost nevoit să-și vândă animalele.

„Din cauza lipsei banilor de care am nevoie să-mi duc soția la recuperare la o clinică în Timișoara, am decis să pun la vânzare (dar numai toate la pachet, nu se vând la bucată), păsările și animăluțele ce le am în gospodarie, după cum urmează: 2 capre și 2 iezi de anul acesta, un ied si o ieduță, caprele, dacă sunt hrănite bine, dau 5-6 litri de lapte pe zi, 2 curcani mari și o curcă, 8 găini ouătoare și un cocoș, 4 gâște și un gâscan mari, 2 boboci de anul acesta, 4 găinușe americane și un cocoșel, 4 bibilici, două femele și 2 masculi și 10 puișori de două săptămâni, toate la pachet 1500 de lei. Deși ele valorează mai mult, dar de banii aceștia am nevoie pentru a duce soția la recuperare“, este anunțul lui Gheorghe Botgros, care i-a determinat pe mulți români să-i întindă o mână de ajutor.

„Oamenii m-au rugat să nu vând animalele“

La scurt timp, mai mulți oameni generoși din diferite zone ale țării au sărit în ajutor bărbatului. „Nu am avut ce să fac. Noi avem venituri de 1.800 de lei pe lună. De unde să iau 1.500 de lei? Îmi părea rău de animale. De la capre avem lapte care este de ajutor soției mele. Oamenii m-au rugat să nu vând animalele și mi-au trimis banii pentru tratament și de mâncare“, explică gorjeanul Gheorghe Botgros, care are vârsta de 58 de ani.

Femeia care a suferit un accident vascular-cerebral în urmă cu mai mulți ani trebuie să meargă de două ori pe an la recuperare. „Nu am avut bani să mergem de două ori pe an, dar măcar o dată. Au fost rezultate. Înainte nu își putea mișca degetele de la mâini“, precizează Gheorghe.

A stat un an la casa de copii

Gheorghe Botgros a avut o viață presărată cu multe necazuri. S-a născut în comuna Samarinești, din județul Gorj, și a fost crescut de bunici. Din cauza lipsei hranei, au fost nevoiți să-l dea în grija statului. A stat un an la casa de copii din Târgu Jiu, unde a trăit clipe de coșmar. „Mama m-a lăsat în seama în seama bunicilopr, iar în 1967 a venit o foamete, iar primărița i-a spus bunicii ca să mă trimită la casa de copii. Am stat un an de zile. Erau condiții dificile acolo. Dacă luam nota patru, pedagogul stătea în ușa sălii de mese și îmi dădea un șut în fund și mă trimitea la culcare. Era director unul Popescu, care ne punea să stăm pe coji de nucă și ne mai și lovea. Supraveghetoarea Marcela era mama noastră și ne proteja. Nu am mai suportat și am fugit cu un băiat din sat. Am plecat pe jos către casă. Am dormit în druga de coceni. Am ajuns în sat și m-am întâlnit cu șeful de post, care mi-a spus că am două variante: ori mă duc la muncă, ori la școală, dar cine să mă angajeze pe mine la 13 ani. A mers cu mine și m-a înscris la școală. Bunicii au muncit și nu am mai fost nevoit să mă întorc la casa de copii“.

A lucrat ca miner

Gheorghe a lucrat o scurtă perioadă ca miner la cariera Lupoaia, din zona Motru. „Am lucrat pe abataj la cariera minieră Lupoaia. Se petreceau multe accidente grave și am fost plecat. Am muncit apoi ca tractorist“, relatează bărbatul.

A plecat din Gorj după ce casa în care locuia a luat foc

În anul 2004, casa în care locuia a luat foc și a rămas cu familia sub cerul liber. A plecat la o fermă din apropiere de Timișoara, unde a muncit împreună cu soția. Cei doi au reușit să își încropească o gospodărie într-o anexă a fermei în care ajunseseră să dețină 80 de capre și peste 100 de porci vietnamezi.

Accident vascular-cerebral după un șoc

Gheorghe și soția sa au avut un șoc în anul 2016, când au fost anunțați că ferma unde lucrau și trăiau va fi vândută unui om de afaceri italian și că trebuie să plece. Soția lui a suferit după aceste necazuri un accident vascular cerebral. „Am fost nevoiți să renunțăm la tot și să plecăm, pentru că am fost anunțați că vor fi aduși alți angajați. Din cauza supărării, soția a suferit un accident vascular-cerebral, în urma căruia a rămas paralizat și nu mai poate să vorbească“, ne explică Gheorghe Botgros. Au găsit o casă în localitatea Sasca Montană, unde s-au mutat cu chirie“.

Ajutat să-și cumpere propria locuință

Oamenii care au fost impresionați de povestea gorjeanului vor să-l ajute acum să își cumpere o casă. „Contractul de închiriere pentru casa în care stăm acum va expira anul viitor și nu va mai fi prelungit. Ne-au anunțat de pe acum că vor să amenajeze o pensiune. Am găsit o casă în Oravița, iar proprietarul este dispus să-i plătim banii în rate. Sper să ne ajute bunul Dumnezeu și oamenii cu suflet mare ca să ne putem muta acolo“, a precizat Gheorghe Botgros.