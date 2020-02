Infernul trăit de o fată de 15 ani violată de tatăl ei. Familia din Văgiulești a fost ajutată de Becali

Alexandru Bucur, în vârstă de 43 de ani, din comuna Văgiulești, a fost pus sub acuzare de către polițșiști pentru comiterea infracțiunilor de viol asupra fiicei sale în vârstă de 15 ani. Acesta a rămas singur cu șapte dintre copii săi, după ce mama lor a plecat, annul trecut, cu un alt bărbat. Fata cea mare a rămas să aibă grijă de frații și surorile ei mai mici, în lipsa tatălui, care a folosit-o pe aceasta ca pe jucărie sexuală. Totul a început, potrivit poliștilor în vara anului trecut. „În urma verificărilor efectuate de poliţiști s-a stabilit faptul că începând cu vara anului 2019 şi până la data de 23 ianuarie a.c., bărbatul ar fi întreţinut raporturi sexuale, în mod repetat, prin constrângere, cu fiica sa. Minora a fost transportată la SML Gorj pentru investigaţii de specialitate, aceasta urmând a fi preluată de reprezentanţi ai DGASPC Gorj. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol“,a spus Victor Țuhașu, purtătorul de cuvânt al Poliției Gorj.

Doi copii, martori la relațiile intime dintre fiică și tată

Doi dintre frați chiar i-au surprins pe cei doi în timpul unui act sexual. Bărbatul nu are un picior, pentru că i-a fost amputat din cauza bolii de care suferă.

Povestea înfiorătoare a ieșit la iveală în urmă cu doar câteva zile. Asociația „Glasul Sufletului“ a aflat de situația dramatică a copiilor din familia Bucur, din Văgiulești, cu vârste între 3 și 15 ani, care sunt crescuți de sora cea mare.

Unul dintre copilași, Andrei, în vârstă de șase ani, suferă de o boală congenitală. S-a născut cu picioarele strâmbe, dar are și hidrocefalie. Nu a mers vreodată și se târa pur și simplu, iar din această cauză avea răni la piciorușe. Dacă părinții se ocupau și îl duceau la un medic pentru a fi operat, băiețelul putea să fie recuperat și să meargă, „Acolo trăiau în condiții inumane. Paturile erau pline cu urină. Nici măcar nu aveau un WC în curte. Casa nu are gard, pentru scândurile au fost puse pe foc. M-a impresionat copilașul, Andrei. Mi-a spus să-l duc la un doctor ca să-i taie picioarele și să-I pună altele în loc. Am aflat apoi că Andrei ar putea să meargă, dacă va fi operat. Nu s-a ocupat nimeni de el“, a povestit Cristina Lia, președintele Asociației Glasul Sufletului.

Vinerea trecută, Andrei a fost dus la un control medical de reprezentanții Asociației „Glasul Sufletului“ la Târgu Jiu. Pe drum, băiețelul avea simptome de răceală și a fost dus la spital pentru o consultație. Starea lui s-a agravat și a fost nevoie să fie transportat de urgență cu un elicopter SMURD la un spital din Timișoara. Și sora mai mare, care avea grijă de el, a ajuns la spital pentru că suferea și ea de o viroză puternică. Duminică, fata i-a povestit unui reprezentant al asociației despre calvarul pe care trebuia să-l suporte acasă. Cristina Lia a stat, apoi, și ea de vorbă cu fata, după care a sesizat autoritățile îngrozită de ceea ce aflase. Raporturile sexuale se aveau loc seara, când toți copiii dormeau, iar tatăl o chema lângă el în pat. „Mi-a spus că a făcut tot ce a făcut mama, pentru că i s-a impus într-un fel sau altul. Nu vrea să mai meargă acasă. Am văzut ș ice i-a spus psihologului, că vrea să fie luată de acolo, că nu se mai întoarce și că dacă nu a murit până atunci, ea sigur o să moară. Spunea că noaptea nu dorme, pentru că știa că o cheamă cum se stingea becul la el. Este un copil traumatizat fizic și psihic“.

Mama îi aducea acasă bărbați pentru a întreține relații sexuale

Mai există mărturia fetei că mama, înainte de a pleca, îi aducea acasă barbați pentru a întreține relații sexuale în schimbul a două pachete de țigări și a unei pungi de cafea. „Mi-a mărturisit că mama îi chema acasă, pentru țigări și cafea pentru ea. A spus că avea vârste mai înaintate, de aproximativ 40 de ani“, a spus Cristina Lia.

Fata este consiliată psihologic

Un psiholog de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a stat de vorbă cu minora, iar fata a recunoscut încă o dată abuzurile la care era supusă de tatăl ei. „În urma discuțiilor purtate cu psihologul, minora a declarant că a fost victim unui abuz sexual din partea tatălui. Imediat, DGASPC Gorj a anunțat organele abilitate. Minora a beneficia de suport psihologic pe perioada audierii și este inclusă într-un program de consiliere psihologică pentru a depăși traumele suferite. În prezent, starea emoțională a minorei este una pozitivă, declarând că nu-și mai dorește să revină la domiciliu“, a precizat Minodora Sucea.

Casă donată de Becali

Casa din Văgiulești în care locuia familia Bucur a fost donată de către omul de afaceri Gigi Becali în anul 2012. Acesta a aflat atunci de la televizor de situația familiei, care ajunsese să stea într-un câmp cu unul dintre copii, pentru ceilalți fuseseră luați în plasament de Protecția Copilului. Pe atunci europarlamentar, Becali a venit cu elicopterul la Văgiulești. A plătit 45.000 de lei pe casă și i-a mai dat familiei o sumă de bani pentru diferite cheltuieli. În plus, a cumpărat tot ce era nevoie în casă, de la televizor și până la frigider și mașină de spălat vase.

„Eu o să am grijă de el, iar misiunea lui este să înmulțească populația României, iar eu o să-i trimit bani. Este o bucurie că am reușit să reunim o familie. Eu le trimit bani și ei trebuie să facă mereu copii“, spunea atunci Becali.

Gestul lui Becali a reunit familia

La scurt timp, copiii s-au întors acasă, dar viața lor nu a fost mai bună,ci din contra „Începând din anul 2004, minorii au fost în atenția noastră, pe fondul neglijării, motiv pentru care le-au fost instituite măsuri de protecție. În anul 2012, dl. Gigi Becali le-a creat condițiile necesare unui trai decent, astfel că la sfârșitul anului 2012-începutul anului 2013, instanța de judecată a dispus reintegrarea minorilor în familie“, a transmis Minodor Sucea, purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj.

La scurt timp, tot ce le oferise Becali s-a risipit. „În anul 2015, din cauza faptului că, din nou, părinții nu se mai ocupau corespunzător de creșterea și îngrijirea minorilor, iar situația materială a familiei revenise la stadiul anterior intervenției domnului Becali, instituția noastră a promovat în instanță o acțiune pentru ca, pe cale de ordonanță președințială, minorii să fie scoși din mediul familial și să le fie instituit plasamentul în regim de urgență. Instanța de judecată a respins acțiunea, astfel că minorii au rămas în familie“, a mai transmis Minodora Sucea.