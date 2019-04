Întreprinderea de Drumuri și Poduri ar putea să facă angajări

Întreprinderea de Drumuri și Poduri, unitatea aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj, va face angajări în perioada următoare. Marius Florică, administratorul special al societății care se află în procedură de insolvență, a declarat că societatea a mai încheiat contracte pentru executarea de lucrări și că se vor face și angajări: „Sunt multe lucrări pe infrastructură în Gorj și sperăm să avem și noi loc. Am mai luat lucrări“, a spus Marius Florică, directorul IDP

O parte din angajați sunt în șomaj

În prezent, Întreprinderea de Drumuri și Poduri are 25 de angajați, dar conducerea societății susține că alți lucrători se află în șomaj tehnic și urmează să se întoarcă în activitate. „Avem unele colaborări, am mai negociat lucrări. Avem 25 de angajați, dar pe perioada de iarnă am mai trimis din angajați în șomaj tehnic. Cum începe perioada cu lucrări, vom continua activitățile și vom anagaja oameni”, a mai precizat Marius Florică.