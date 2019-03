Investiții majore în localitățile din Gorj. PNDL II a deschis șantierele

Unitățile de învățământ, prioritatea zero a edililor PSD. Primarii gorjeni urmează modelul Guvernului și pun accent în 2019 pe trei piloni principali: sănătatea, educație și investiții. După adoptarea bugetului vor demara marile șantiere.

În comuna Scoarța primarul recunoaște că mai are multe de făcut. Susține că a început de jos pentru că fostul edil nu a dat importanță investiților. Ion Stamatoiu a atins, prin proiectele demarate, toate problemele de la nivelul comunei. „Am reușit să finalizăm căminul cultural de la Bobu. Un cămin modern unde se desfășoară activități. A început și reabilitarea căminului de la Budieni, firma care se ocupă ne-a promis că îl vom inaugura în vară. Aceste instituții ajuseseră grajduri. Am aprobat din bugetul local o sumă frumușică pentru asfaltarea ulițelor în zona Bobu, 4,5 miliarde de lei. Lucrările nu au putut demara în iarnă însă am luat legătura cu constructorul care a declarat că se va apuca de treabă. Tot în 2018 am finalizat corpul administrativ al Primăriei Scoarța cu care mă mândresc. Am reabilitat dispensarul care niciodată nu a primit atenție din partea autorităților locale. Ne părăsiseră toți medicii și eu zic că după dotarea cu aparatură locația va funcționa normal. Mi-am propus și am și reușit în mare pare să renovez fântânile de pe drumul național. Am reușit în fața primăriei și în zona Budieni”, a declarat edilul.

Șantiere în școli

Școlile au reprezentat și reprezintă o prioritate pentru primarul social-democrat. „Am avut probleme cu școlile pentru că niciodată nu s-a făcut nimic. La Budieni și la Scoarța, unde sunt școli gimnaziale am reparat acoperișul imobilelor, am vopsit, am pus parchetat, iar, pe PDNL II am obținut finanțare pentru Școala de la Budieni care este în prezent în licitație. Sperăm ca până la toamnă să fie gata lucrările. Am promisiuni din parte președintelui Mihai Weber și a lui Cosmin Popescu că și la Școala de la Scoarța se vor rezolva problemele. Pentru reabilitare avem nevoie de suma de 6 miliarde 150 de lei. Tot cu sprijinul dumnealor am obținut fonduri pe PNDL II pentru asfaltarea drumurilor din sate. Vorbesc despre zone unde există porțiuni pe care fost făcute asfaltări parțiale. Pe parte de sus a satelor avem probleme când plouă”, a mai declarat primarul comunei Scoarța.

Investiții importate în Târgu Cărbunești

Și primarul din Târgu Cărbunești a făcut lucruri frumoase pentru oraș atât din fonduri proprii cât și cu sprijinul Guvernului. Accent s-a pus tot pe educație și transport. „Am reușit să asfaltăm vreo 4 km de drum comunal și 3 km de drum județean cu sprijinul domnului președinte Cosmin Popescu, în satele Pojogeni și Blahnița de Jos. Mai avem vreo 8,5 km de asfaltat. Ne-am aplecat spre învățământ și am reușit să aducem la standarde normale, de calitate, învățământul la Școala „George Uscătescu” dar și la Colegiu „Tudor Arghezi”. S-au făcut investiții de 150 mii de lei în lucrări pentru obținerea avizului de funcționare. Pe PNDL II am reușit să obținem finanțare pentru un nou corp de clădire la Școala Generală „George Uscătescu” care va avea nouă săli de clasa, patru laboratoare, o sală de conferință, cabinet stomatologic și cabinet medical. Lucrările vor începe în această vară. S-a refăcut acoperișul la Grădinița „Tudor Arghezi”, a fost anvelopată Grădinița „Sf. Nicolae”. Cu fonduri elvețiene am reușit să reabilităm și să mutăm toalete din curte, în interior la Grădinița „Sf. Nicolae”, o grădiniță cu preșcolari de etnie rromă. Am reușit să realizăm două terenuri sintetice de minifotbal și handbal, investiții necesare pentru recreere și buna desfășurarea a orelor de sport”, a declarat primarul din Târgu Cărbunești.