Iordache acuzat de Văcaru că momește oamenii cu terenuri agricole?!

ALDE suflă oamenii celor de la PRO România. Secretarul formațiunii lui Ponta susține că Ion Iordache face compromisuri pentru a-și mări numărul de membri. Potrivit lui Alin Văcaru la ora actuală Pro România nu stă foarte bine în Gorj.

Cine aleargă după doi iepuri nu prinde niciunul! Este și cazul Pro România care se hotărâște greu ce oameni să accepte în partid. În timp ce ei sortează și tot sortează, ALDE ia tot. Alin Văcaru se plânge că Iordache adună tot ce-i iese în cale pentru a-și face echipă. „Ne-a luat și nouă un om dintr-o comună dându-i nu știu câte hectare să i le lucreze. Noi facem politică ușor, pas cu pas, suntem un partid nou, nu ne grăbește nimeni, nu trebuie să recosntruim un partid vechi. Un partid se construiește cărămidă lângă cărămidă dacă vrei să fie solid. Eu în Gorj sunt cel mai slab organizat față de colegii din țară, pentru că eu am fost numai plecat. Nu am găsit un președinte momentan,dar, o să vină și primari spre noi și poate coordonator o să fie chiar un primar. Am organizații puternice la Dănești, Crasna, Mușetesti, Tismana și Padeș” , a declarat secretarul partidului.

Sediu în oraș

Între timp Pro România și-a găsit un spațiu pentru sediu din Târgu Jiu. “Dacă lucrurile merg cum trebuie, sper să mobilăm și sediul de la Casa de Cultură. E o zonă foarte bună acolo. Avem un birou frumos și mare și urmează să facem acolo și prima conferință de presă”, a mai declarat Alin Văcaru.